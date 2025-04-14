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Несовершеннолетний американец убил своих родителей: так он готовился к покушению на Трампа

В США подросток убил родителей, чтобы профинансировать покушение на Трампа. Следствие полагает, что он планировал политическую революцию при поддержке неонацистской группы.

сегодня, 09:09
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Slava Kot

В штате Висконсин 17-летний юноша обвиняется в убийстве собственных родителей. Таким образом, подозреваемый Никита Касап, должен был получить большую свободу действий ради финансирования попытки покушения на президента США Дональда Трампа.

Несовершеннолетний американец убил своих родителей: так он готовился к покушению на Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, Никита Касап убил свою мать Татьяну Касап и отчима Дональда Майера 11 февраля 2025 года. Однако тела жертв с огнестрельными ранениями были обнаружены через две недели во время проверки дома полицией.

Следствие считает, что убийство родителей стало частью плана Касапа получить финансовые ресурсы и автономию, необходимые для реализации замысла об убийстве Трампа. В телефоне подозреваемого обнаружили доказательства связей с неонацистской группировкой "Орден девяти ангелов", а также материалы о планировании атаки на Трампа с помощью дронов и взрывчатки.

Следователи установили, что юноша стремился устроить политический хаос, убив Трампа и вице-президента США. По словам подозреваемого, это должно было "гарантированно принести определенный хаос" и спровоцировать "политическую революцию", которая, по его убеждению, "спасла бы белую расу".

ФБР обнаружило на устройствах Касапа изображения Гитлера, а также тексты с расистскими и экстремистскими лозунгами.

"Поздравляем Гитлера, поздравляем белую расу, поздравляем победу", – писал Касап.

В уголовном деле говорится, что Касап частично оплатил беспилотник и взрывчатку для подготовки нападения на Трампа. Однако полиция арестовала подозреваемого в тот же день, когда были обнаружены тела его родителей.

Прокуратура выдвинула против Касапа девять пунктов обвинений, включая два обвинения в убийстве первой степени и два пункта в сокрытии тела. Однако пока ни одно из этих обвинений не было подтверждено в суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стрелок, желавший убить Трампа, планировал купить ракетные установки у Украины.

Также "Комментарии" писали о том, как Зеленский отреагировал на покушение на Трампа.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/04/13/us/wisconsin-teen-plot-assassinate-trump
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