Несовершеннолетний американец убил своих родителей: так он готовился к покушению на Трампа

В штате Висконсин 17-летний юноша обвиняется в убийстве собственных родителей. Таким образом, подозреваемый Никита Касап, должен был получить большую свободу действий ради финансирования попытки покушения на президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN со ссылкой на судебные документы, Никита Касап убил свою мать Татьяну Касап и отчима Дональда Майера 11 февраля 2025 года. Однако тела жертв с огнестрельными ранениями были обнаружены через две недели во время проверки дома полицией.

Следствие считает, что убийство родителей стало частью плана Касапа получить финансовые ресурсы и автономию, необходимые для реализации замысла об убийстве Трампа. В телефоне подозреваемого обнаружили доказательства связей с неонацистской группировкой "Орден девяти ангелов", а также материалы о планировании атаки на Трампа с помощью дронов и взрывчатки.

Следователи установили, что юноша стремился устроить политический хаос, убив Трампа и вице-президента США. По словам подозреваемого, это должно было "гарантированно принести определенный хаос" и спровоцировать "политическую революцию", которая, по его убеждению, "спасла бы белую расу".

ФБР обнаружило на устройствах Касапа изображения Гитлера, а также тексты с расистскими и экстремистскими лозунгами.

"Поздравляем Гитлера, поздравляем белую расу, поздравляем победу", – писал Касап.

В уголовном деле говорится, что Касап частично оплатил беспилотник и взрывчатку для подготовки нападения на Трампа. Однако полиция арестовала подозреваемого в тот же день, когда были обнаружены тела его родителей.

Прокуратура выдвинула против Касапа девять пунктов обвинений, включая два обвинения в убийстве первой степени и два пункта в сокрытии тела. Однако пока ни одно из этих обвинений не было подтверждено в суде.

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