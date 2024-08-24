Несподіваний наступ України в РФ: США не дають спокою два питання

Білий дім, для якого стало неочікуваним успішне просування ЗСУ в Курській області, все ще обговорює, чи варто допомагати українським військам утримувати і, можливо, навіть розширювати присутність у Курській області. Вашингтон залишається невпевненим в цілях української операції і занепокоєний ескалацією у відносинах з Москвою. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "The Washington Post".

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Американські чиновники зазначають, Пентагон запитав українців, що їм потрібно для успіху їхнього гамбіту. Однак жодних рішень про матеріальну підтримку цих зусиль не було прийнято. Зазначається, що внутрішні адміністративні дискусії зосереджені на тому, чи варто коригувати вміст пакетів зброї, які відправляються кожні два тижні. Йдеться про додаткову бронетехніку або прискорення доставки певних боєприпасів та іншого обладнання, яке могло б допомогти українцям окопатися і захистити себе на захопленій російській території.

За словами журналістів, адміністрація Байдена і раніше надавала пріоритет відправці Україні певних видів озброєнь у зв'язку зі зміною умов ведення бойових дій. Але поки тривають дискусії щодо допомоги Курській наступальній операції, домінують два питання. Американці кажуть, що вони не впевнені в загальній наступальній стратегії Києва. Водночас залежність України від американської зброї відродила побоювання щодо прямої ескалації конфлікту США і НАТО з Росією.

Поки що адміністрація заявляє, що не має чіткого уявлення про цілі України в захопленні території Росії, а також про те, чи має вона намір утримувати або розширювати свою окупацію.

"Можливо, у них є план, але вони не діляться ним з нами", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Деякі представники американської адміністрації і військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням в Курську область. Водночас у США виникли питання щодо використання американської зброї для наступальних дій всередині Росії.

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