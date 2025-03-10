"Нет козырей": Трамп жестко высказался в адрес Украины и России

Президент США Дональд Трамп считает, что ни у России, ни у Украины нет никаких выгодных позиций, и обеим странам необходимо заключить мирное соглашение. Такое мнение он высказал в комментарии журналистам Forbes.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Я говорю, что у них нет козырей. У обеих сторон нет настоящих преимуществ. В России их тоже нет. Все, что нужно, – это подписать мирное соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы должны ее завершить", – отметил Трамп.

Впервые фразу об "отсутствии козырей" Трамп использовал во время дискуссии с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Также недавно Трамп заявил, что верит российскому лидеру Владимиру Путину в его стремление к миру, но утверждает, что ему все труднее договариваться с Украиной о мирных переговорах. Это мнение он высказал во время выступления в Овальном кабинете.

"Я верю ему (Путину). Мы хорошо поладили с Россией, но сейчас они бомбят Украину, и мне становится все труднее иметь дело с Украиной. У них нет козырей", – сказал он.

"Я должен понимать, хочет ли Украина завершить войну. Если они не хотят, мы заберемся оттуда", – подчеркнул Трамп.

Комментируя ситуацию в Европе, он предостерег, что эта война может привести к Третьей мировой войне.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты могут возобновить военную помощь Украине после подписания мирного соглашения, однако речь идет не о соглашении по поводу полезных ископаемых. Такое мнение в интервью YouTube-канала РБК-Украина рассказал Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога".