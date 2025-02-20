Нет решения: США остановили продажу оружия Украине

Власти США остановили продажу американскими частными фирмами вооружения в Украину, заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

США не продают оружие Украине. Фото из открытых источников

"По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет", – заявил Роман Костенко.

По словам политика, американские компании ждут разрешения, чтобы можно было снова продавать оружие.

"Все ждут, будет ли это решение, чтобы хотя бы за деньги поставлять оружие сюда", — добавил народный депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.