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Неужели он добился своего: Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана

Волц считает, что многие хотели бы увидеть хотя бы временное прекращение боевых действий на востоке Украины

сегодня, 20:55
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Лиля Воробьева

Майк Уолц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности, высказался по поводу предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" в Украине. В программе CBS News Уолц заявил, что идея временного прекращения боевых действий на востоке Украины может получить поддержку международного сообщества.

Неужели он добился своего: Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Он назвал такое перемирие шагом к "прекращению бойни", что могло бы стать положительным первым этапом в разрешении конфликта. Однако Волц предостерег, что важно внимательно оценивать какие-либо условия прекращения огня, чтобы понять, как это повлияет на ситуацию.

"Мы должны остановить боевые действия. И если это предполагает определенный вид прекращения огня как первый шаг, мы очень внимательно посмотрим, что это значит", – заявил он.

Несмотря на это, Волц воздержался от конкретных прогнозов политики администрации Трампа относительно войны в Украине. Он отметил, что после выборов обсуждения с европейскими союзниками, включая президента Украины Владимира Зеленского, часто касаются того, как завершить конфликт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавний звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. По словам, Зеленского, Орбану не нужно играть на "собственный имидж" из-за войны в Украине.

Владимир Зеленский подверг критике очередной звонок европейского политика Путину. В этот раз российскому диктатору позвонил по телефону Виктор Орбан.
Президент Украины подчеркнул, что разговоры об окончании войны не могут состояться без Киева. Зеленский добавил, что для достижения реального мира в Украине нужна решимость США и единство Европы, которые будут придерживаться окончания войны на основе принципов Устава ООН.

11 декабря Виктор Орбан заявил, что провел часовой телефонный разговор с Путиным. Венгерский политик рассказал, что наступают "опасные недели" войны, поэтому он делает "дипломатические шаги" для прекращения огня и начала мирных переговоров.



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Источник: https://www.cbsnews.com/
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