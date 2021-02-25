Невероятные фото: в США замерз Ниагарский водопад

В провинции Онтарио установились минусовые температуры, из-за этого замерз Ниагарский водопад. Об этом рассказывает TUT.by.

Ниагарский водопад, фото - TUT.by

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями необычного зрелища, однако на самом деле потоки воды не превратились в лед – это иллюзия.





В прошлом году на сайте парка "Ниагара Паркс" был объяснительный материал, что когда температура воздуха опускается ниже ноля, туман и водяная пыль, которую образуют низвергающиеся в реку Ниагару потоки воды, действительно замерзают и образуют ледяную корку. Она и создает ощущение, будто водопад замерз – однако подо льдом вода продолжает падать.









Стоит отметить, что замерзшая Ниагара в последние годы не такая уже и редкость. Водопад покрывался льдом и в 2019, и в 2017 году.









Напомним, телескоп Hubble сделал снимок галактики UGCA 193 в созвездии Секстант. Отмечается, что внешне галактика UGCA 193 напоминает грандиозный космический водопад: из яркой и насыщенной центральной области вытекает поток звезд. Многие из этих светил относительно малы по возрасту и имеют высокую температуру, которая может быть в шесть раз выше температуры Солнца. Галактика UGCA 193 — спирального типа. Но на этом изображении не видно характерной структуры таких галактик, так как объект запечатлен сбоку. Добавим, что спиральные галактики — один из основных типов галактик. По оценкам ученых, такие структуры составляют около половины всех галактик во Вселенной.

Как сообщало издание "Комментарии", телескоп Хаббл сделал уникальный снимок Петли Лебедя. Такое название носит остаток сверхновой ударной волны, которая находится на расстоянии более 1400 световых лет от Земли. Специалисты рассказывают, что она появилась из-за огромного взрыва, случившегося в космосе еще 10-20 тысяч лет тому назад

Специалисты рассказывают, что она появилась из-за огромного взрыва, который случился в космосе еще 10-20 тысяч лет тому назад. Также известно, что этот космический объект находится в созвездии Лебедя. На фотографии ниже можно детально рассмотреть Петлю Лебедя. На ней изображена только часть ударной волны, которая появилась в результате взрыва, как сообщалось ранее.













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