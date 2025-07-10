Невиданный уровень смертей: Келлог сделал заявление о войне России против Украины

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что на войне в Украине фиксируют невиданные с момента окончания Второй мировой потери людей и разрушений. По его словам, потому США работают над восстановлением Украины и окончанием войны.

Кит Келлог. Фото: The AP

Кит Келлог выступил на Конференции по восстановлению Украины, где указал на ужасные российские атаки, произошедшие в последние недели. По его словам, на этой неделе под ударами оказались школы, больницы, жилые кварталы и другая гражданская инфраструктура, в результате чего погибли мирные жители, среди которых были женщины и дети.

"Атаки, состоявшиеся только на этой неделе, своей масштабностью просто ужасающие. Это должно прекратиться", — сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа отметил, что война в Украине приносит потери, в то время как президент США хочет достичь мира и прекратить убийства и разрушения.

"Этот уровень смертей и разрушений невидан со времен Второй мировой войны, является главной мотивацией мандата президента Трампа на достижение мира в этом смертельном конфликте — справедливого мира. США сотрудничают с Украиной для полного восстановления этой нации после достижения мирного соглашения", — заявил Келлог.

Келлог добавил, что любое прекращение боевых действий должно сопровождаться комплексными усилиями по восстановлению Украины. По его словам, США уже сейчас работают с партнерами по стратегиям восстановления Украины после достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Госсекретарь США Рубио объяснил, почему произошла остановка поставок оружия Украине.

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