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Невидимое оружие Путина. США готовятся к борьбе со смертельной угрозой диктаторов

Новые мировые угрозы побуждают Пентагон к радикальному пересмотру своих механизмов защиты.

сегодня, 15:57
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны США решило пересмотреть подход к химическому и биологическому оружию из-за потенциальных угроз со стороны России и Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Невидимое оружие Путина. США готовятся к борьбе со смертельной угрозой диктаторов

США планирует улучшить защиту от биологического и химического оружия. Фото из открытых источников

Последние достижения в технологиях заставляют пересмотреть концепцию противодействия Министерству обороны США в определенном списке биологических и химических угроз. По словам заместителя помощника министра обороны по вопросам химической и биологической защиты Ян Уотсона потенциальные враги могут изменять существующие патогены и токсины, а также создавать новые, создающие новые опасности.

"Официальные лица запускают новый план по разработке медицинских методов лечения, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут адаптироваться к ряду меняющихся биологических и химических угроз", — сказал Ян Уотсон.

Американское должностное лицо утверждает, что ранее химической и биологической угрозе могли быть подвергнуты военные в таких регионах как Иран и Сирия, где действовали ИГИЛ и Аль-Каида, известные своим применением такого оружия.

"Россия и Китай теперь имеют технологию, необходимую как для создания текущих угроз – от токсинов до природных патогенов – чтобы сделать их более смертоносными, так и для создания нового оружия", – говорит Уотсон.

В США говорят, что они не могут быстро создать контрмеры для каждого отдельного вируса, токсина или химиката, поэтому создадут новую систему защиты для этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле готовят провокации на временно оккупированных территориях Украины. Россияне хотят взорвать больницу с местными жителями и в таких действиях обвинить ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что российские пропагандисты угрожают нанести ядерный удар по Франции. Соответствующее видео попало в сеть.




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Источник: https://www.politico.com/news/2023/01/09/russia-china-chemical-biological-weapons-pentagon-00077035
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