Невидимое оружие Путина. США готовятся к борьбе со смертельной угрозой диктаторов

Министерство обороны США решило пересмотреть подход к химическому и биологическому оружию из-за потенциальных угроз со стороны России и Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

США планирует улучшить защиту от биологического и химического оружия. Фото из открытых источников

Последние достижения в технологиях заставляют пересмотреть концепцию противодействия Министерству обороны США в определенном списке биологических и химических угроз. По словам заместителя помощника министра обороны по вопросам химической и биологической защиты Ян Уотсона потенциальные враги могут изменять существующие патогены и токсины, а также создавать новые, создающие новые опасности.

"Официальные лица запускают новый план по разработке медицинских методов лечения, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут адаптироваться к ряду меняющихся биологических и химических угроз", — сказал Ян Уотсон.

Американское должностное лицо утверждает, что ранее химической и биологической угрозе могли быть подвергнуты военные в таких регионах как Иран и Сирия, где действовали ИГИЛ и Аль-Каида, известные своим применением такого оружия.

"Россия и Китай теперь имеют технологию, необходимую как для создания текущих угроз – от токсинов до природных патогенов – чтобы сделать их более смертоносными, так и для создания нового оружия", – говорит Уотсон.

В США говорят, что они не могут быстро создать контрмеры для каждого отдельного вируса, токсина или химиката, поэтому создадут новую систему защиты для этого.

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