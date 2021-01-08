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Главная Новости Мир США Незабываемое прощание: Трамп может использовать ядерное оружие
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Незабываемое прощание: Трамп может использовать ядерное оружие

Сейчас Дональд Трамп слишком обеспокоен и находится в угрюмом состоянии

8 января 2021, 23:30
Автор:

Кириєнко Анна

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предполагает, что Дональд Трамп может начать войну или использовать ядерное оружие. Об этом сообщило CNN.

Незабываемое прощание: Трамп может использовать ядерное оружие

Дональд Трамп может использовать ядерное оружие и начать войну. Фото: Gazeta.ru

Нэнси Пелоси отмечает, что в последнее время политик слишком обеспокоен и находится в угрюмом состоянии. Это может быть очень опасным признаком. Депрессию Трампа связывают с отставкой, событиями в Америке и массовой критикой его правления.

Спикер Палаты представителей Америки обеспокоена. Она отправила письмо к депутатам с призывом принять все меры безопасности, чтобы Дональд Трамп не сделал необдуманных действий.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от несбалансированного нападения Трампа на нашу страну и нашу демократию", — писала в сообщении спикер.

Подробности по обеспечению спокойствия в стране Нэнси Пелоси обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Кроме того Пелоси неоднократно просила республиканцев чтобы те каким-то образом повлияли на Трампа и убедили его как можно быстрее покинуть пост президента.

Напомним, что шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане прибегали и к дракам с полицией. Часть людей вела себя очень агрессивно. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что Офицерам полиции было разрешено использовать перечные баллончики и применять силу.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, придет ли Дональд Трамп на инаугурацию Байдена.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1911489-pelosi-poboyuyetsya-scho-nestabilniy-tramp-zavdast-yadernogo-udaru
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