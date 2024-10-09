logo

BTC/USD

61915.88

ETH/USD

2443.53

LTC/USD

65.11

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Ничего не потеряет: названо «окно возможностей», когда Байден позволит ВСУ бить по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Ничего не потеряет: названо «окно возможностей», когда Байден позволит ВСУ бить по России

Байден может принять решение о разрешении бить западным оружием по РФ сразу после выборов

сегодня, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украина еще не получила разрешения на удары по территории России из западного оружия. Надеются, что решение по этому вопросу может быть принято на следующей встрече в формате Рамштайн, однако это не так просто, отметил в эфире 24 канала политический эксперт и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

Ничего не потеряет: названо «окно возможностей», когда Байден позволит ВСУ бить по России

Путин, Зеленский и Байден

По его словам, стратегия победы Украины должна включать в себя разрешение на применение оружия для ударов по России. В настоящее время продолжаются консультации с международными партнерами по этому вопросу.

Джигун напомнил, что в СМИ неоднократно появлялась информация о готовности Великобритании разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Однако окончательное решение остается за Соединенными Штатами, где это разрешение пока не дали. Если бы президент США Джо Байден принял такое решение, он стал бы настоящим "лидером свободного мира", считает эксперт и добавляет, что в таком случае его отсутствие на ближайшем "Рамштайне" не имело бы значения.

Однако, считает эксперт, есть вероятность, что во время следующей встречи не будут приняты ключевые решения по Украине. Однако можно ожидать новых шагов в поддержке украинской армии, в частности, решений по поставкам систем ПВО или усилению авиационной коалиции.

По словам Джигуна, Байден еще может принять важные решения в пользу Украины, но это, вероятно, произойдет после выборов в США, как это ни странно не звучит. После того, как результаты выборов станут известны, Байдену уже нечего будет терять. Дональд Трамп, его главный оппонент, активно критикует демократов, пытаясь повысить свой рейтинг.

Относительно разрешений на удары по России, такие решения могут быть приняты во время президентства Байдена, но уже после завершения избирательного процесса, то есть в период между ноябрем 2024 года и январем 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что заседание "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, перенесли.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/ramshtayn-12-zhovtnya-dadut-tam-ukrayini-dozvil-udari-po-rosiyi_n2658857
Теги:

Новости

Все новости