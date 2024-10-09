Ничего не потеряет: названо «окно возможностей», когда Байден позволит ВСУ бить по России

Украина еще не получила разрешения на удары по территории России из западного оружия. Надеются, что решение по этому вопросу может быть принято на следующей встрече в формате Рамштайн, однако это не так просто, отметил в эфире 24 канала политический эксперт и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

Путин, Зеленский и Байден

По его словам, стратегия победы Украины должна включать в себя разрешение на применение оружия для ударов по России. В настоящее время продолжаются консультации с международными партнерами по этому вопросу.

Джигун напомнил, что в СМИ неоднократно появлялась информация о готовности Великобритании разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Однако окончательное решение остается за Соединенными Штатами, где это разрешение пока не дали. Если бы президент США Джо Байден принял такое решение, он стал бы настоящим "лидером свободного мира", считает эксперт и добавляет, что в таком случае его отсутствие на ближайшем "Рамштайне" не имело бы значения.

Однако, считает эксперт, есть вероятность, что во время следующей встречи не будут приняты ключевые решения по Украине. Однако можно ожидать новых шагов в поддержке украинской армии, в частности, решений по поставкам систем ПВО или усилению авиационной коалиции.

По словам Джигуна, Байден еще может принять важные решения в пользу Украины, но это, вероятно, произойдет после выборов в США, как это ни странно не звучит. После того, как результаты выборов станут известны, Байдену уже нечего будет терять. Дональд Трамп, его главный оппонент, активно критикует демократов, пытаясь повысить свой рейтинг.

Относительно разрешений на удары по России, такие решения могут быть приняты во время президентства Байдена, но уже после завершения избирательного процесса, то есть в период между ноябрем 2024 года и январем 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что заседание "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, перенесли.



