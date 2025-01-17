Ничего не забыто: экс-адвокат Трампа рассказал, что тот действительно думает о Зеленском и НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Дональд Трамп лично не привержен Владимиру Зеленскому, и, вероятно, будет пытаться вывести США из НАТО. Такое мнение в интервью немецкому изданию N-TV высказал бывший адвокат избранного президента США Майкл Коэн.
Майкл Коэн (фото из открытых источников)
Бывший адвокат Трампа также отметил, что непредсказуемость и раздраженное самолюбие его бывшего подопечного могут стать серьезной проблемой для Украины.
Однако есть и другое мнение. Бывший командующий войсками США в Европе, Бен Ходжес, в комментарии для Der Spiegel выразил надежду, что амбиции Трампа могут способствовать Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп планирует использовать Украину в борьбе с Китаем . Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции и глава ОО "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться закончить войну так, чтобы Украина вышла из нее победителем. По его словам, в противном случае Китай будет представлять для США еще большую угрозу.
Олег Рыбачук в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что команду Трампа объединяет идея Китая как самой большой внешней угрозы для Соединенных Штатов. По его словам, Китай связан с тем, как завершится война в Украине.
Новости