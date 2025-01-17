Ничего не забыто: экс-адвокат Трампа рассказал, что тот действительно думает о Зеленском и НАТО

Дональд Трамп лично не привержен Владимиру Зеленскому, и, вероятно, будет пытаться вывести США из НАТО. Такое мнение в интервью немецкому изданию N-TV высказал бывший адвокат избранного президента США Майкл Коэн.

Майкл Коэн (фото из открытых источников)

"Я верю, что он выйдет из НАТО. Дональд Трамп говорил об этом еще в 2017 году и повторял во время нынешней предвыборной кампании. Он считает, что НАТО – это пустая трата денег, и если страны хотят, чтобы Соединенные Штаты их защищали, они должны за это платить", – поделился Коэн своими знаниями о взглядах Трампа.

Бывший адвокат Трампа также отметил, что непредсказуемость и раздраженное самолюбие его бывшего подопечного могут стать серьезной проблемой для Украины.

"Зеленский не выполнил то, что просил Дональд, в частности, не начал расследования в отношении Байдена. Вот почему Трамп испытывает неприязнь к Зеленскому. Они могут сколько угодно давить друг другу руки, но в результате это не имеет никакого значения", – сказал Коэн.

Однако есть и другое мнение. Бывший командующий войсками США в Европе, Бен Ходжес, в комментарии для Der Spiegel выразил надежду, что амбиции Трампа могут способствовать Украине.

"В каком-то смысле я оптимистичен и надеюсь, что президент Трамп не хочет быть признан проигравшим. Он не хочет стать тем, кто потеряет Украину", – отметил отставной генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп планирует использовать Украину в борьбе с Китаем . Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции и глава ОО "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться закончить войну так, чтобы Украина вышла из нее победителем. По его словам, в противном случае Китай будет представлять для США еще большую угрозу.

Олег Рыбачук в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что команду Трампа объединяет идея Китая как самой большой внешней угрозы для Соединенных Штатов. По его словам, Китай связан с тем, как завершится война в Украине.

