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Никаких сомнений не осталось: Трамп хочет, чтобы война в Украине завершилась на условиях Путина

Риторика Трампа свидетельствует об изменении его взглядов: теперь он не только стремится к "миру", но и открыто заявляет, что Россия "хорошая", а Украина — "плохая".

сегодня, 11:10
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Клименко Елена

Недавние высказывания президента США Дональда Трампа по поводу войны между Россией и Украиной указывают на его безразличие к человеческим жертвам. Кроме того, они демонстрируют готовность не только не прекращать насилие, но и способствовать его эскалации, отмечает The Atlantic.

Никаких сомнений не осталось: Трамп хочет, чтобы война в Украине завершилась на условиях Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Ключевым решением Трампа стало прекращение передачи разведданных Украине. Это не помогло сэкономить американские ресурсы, зато дало России стратегическое преимущество. В результате российские атаки стали менее прогнозируемыми, что привело к значительным потерям среди украинских мирных жителей.

Когда Трампа спросили об изменении его отношения к Путину после увеличения насилия, он ответил:

"Я ему доверяю... Считаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но сейчас они активно бомбят Украину, и мне становится все труднее поддерживать связи с Украиной. У них нет никаких козырей".

Однако именно Трамп лишил Украину этих "козырей", заблокировав доступ к важным разведданным.

The Atlantic также отмечает, что риторика Трампа свидетельствует об изменении его взглядов: теперь он не только стремится к "миру", но и открыто заявляет, что Россия "хорошая", а Украина — "плохая". Он считает, что для завершения войны нужно нанести еще большие потери "плохой стороне".

Недавно сенатор Марк Келли высказался в соцсетях, что любое мирное соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть заключено в пользу Путина. В ответ на это миллиардер Илон Маск назвал Келли "изменником", намекая, что Украина является врагом США.

Если такая позиция продолжит набирать популярность среди сторонников Трампа, велика вероятность, что она станет основой его будущей политики. В результате The Atlantic подытоживает:

"Трамп принял наследие американской политики, поддерживающей украинский суверенитет. Однако он быстро изменил курс. Теперь американская позиция уже далеко не нейтральная. Новая цель США заключается не в том, чтобы просто завершить войну, а сделать это на условиях Путина. На вопрос Fox News Sunday, устраивает ли его вариант, выжить'. Это не просто предположение.

Как уже писали "Комментарии", правительство Италии надеется на завершение войны в Украине в течение года. И потому план президента Франции Эммануэля Макрона по размещению миротворцев в Украине может не пригодиться.



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Источник: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2025/03/trump-ukraine-russia-war/681993/
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