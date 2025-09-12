Никогда не выглядела счастливее: реакция Мелании на шутку Трампа о собственной смерти (ФОТО)

Во время ужина в Белом доме Дональд Трамп неожиданно пошутил о собственной смерти. Внимание в этот момент привлекла не только его речь, но реакция жены. Мелания Трамп улыбнулась, однако американцы расценили ее выражение лица как саркастическое. При этом отмечалось, что в случае внезапной смерти президента США первая леди потеряла бы множество привилегий.

Мелания Трамп (фото из открытых источников)

Ее мимику описали как "strained" — то есть напряженную и с элементами дискомфорта. Об этом сообщает издание Atlanta Black Star .

Выступая на мероприятии, Дональд Трамп поблагодарил прессу за внимание к новостям о его "смерти" и с улыбкой добавил: "хоть я все еще здесь". Он также рассказал, что за последние дни к нему подходили люди, удивленные тем, что "не на шесть футов под землей". Сначала президент не понимал, о чем идет речь, но позже узнал слухи в интернете.

Его слова вызывали смех у гостей. Мелания, услышав шутки мужчины, улыбнулась, однако пользователи Threads решили, что выглядела она слишком счастливой, когда речь зашла о смерти Трампа.

На ужине также присутствовали Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Сэм Альтман. С руководителями технологических компаний Дональд Трамп встретился в Белом доме 5 сентября 2025 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа мог произойти инсульт , появились тревожные фото. Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за проблем со здоровьем. Во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне американские СМИ зафиксировали заметную асимметрию его лица.

Издание опубликовали фото, на которых видно, что правая сторона лица президента перекосилась, а рот опустился вниз. Журналисты и операторы предположили, что это может являться признаком перенесенного инсульта. Об инциденте сообщили The Mirror и другие медиа.

