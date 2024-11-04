Никто не знает, чем все закончится: к чему готовится Трамп в случае проигрыша

Дональд Трамп и его штаб готовятся не признавать результаты выборов в США, если они будут для них отрицательным. Штаб Камалы Гаррис также говорит, что готовится к такому сценарию, когда Трамп не будет признавать поражение.

Трамп и Гаррис

И это не удивительно, говорит политолог Владимир Горбач, ведь избирательная стратегия Трампа построена, прежде всего, на мобилизации своего электорального ядра.

"Его хамские высказывания в адрес оппонентки не предполагают завоевания новых симпатиков, склонения на свою сторону еще не определившихся избирателей. Цель таких приемов – ободрить своих поклонников, для которых хамство есть ОК и спровоцировать оскорблением своих оппонентов на неадекватную реакцию. И это почти удалось когда Байден произнес слова о "мусорности" поклонников Трампа. Но Байден не Гаррис", – отметил Горбач.

По его словам, в отличие от Трампа, стратегия Гарриса направлена на объединение, а не разъединение Америки, поэтому она не может себе позволить резких движений или высказываний. На завершающей стадии кампании она апеллировала к умеренным республиканцам, говорила, что будет президентом всех граждан США. Стратегия Трампа другая, говорит политолог, он рассчитывает на голоса тех, кто до его появления вообще никогда не голосовал, а политических американцев, обративших внимание на политику именно из-за экстравагантности Трампа.

Но, говорит Горбач, парадокс кампании Трампа заключается в том, что он, с одной стороны, говорит, что уже побеждает Гаррис, а с другой, одновременно готовит общественное мнение к непризнанию своего поражения. На подсознание избирателей такое противоречие будет оказывать негативное влияние. Как неуверенность в себе и, главное, в способности американской демократе подсчитать результаты, добавил политолог.

"Честно говоря, в такой стратегии Трампа прослеживается российская школа политтехнологов, хотя Манафорта в штабе уже вроде бы нет. Но, может, мы чего-то не знаем", — добавил политолог.

Следовательно, отмечает эксперт, обе команды готовятся к непризнанию Трампом своего поражения и программируют себя на этот сценарий и тем самым его приближают.

"Поэтому мой прогноз базируется не на рейтингах кандидатов и не на анализе ситуации в колеблющихся штатах. Там это будет электоральная лотерея. Он базируется на публичных ожиданиях. Подсчет голосов выигрывает Гаррис. Трамп со штабом будут его обжаловать. Но как именно, каким образом, и главное, чем это завершится, никто не знает", — отметил Горбач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в районе Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Гаррис в Вашингтоне появились новые заграждения на случай возможных беспорядков в ближайшие дни на фоне выборов.



