Никто не знает, чем все закончится: к чему готовится Трамп в случае проигрыша

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп и его штаб готовятся не признавать результаты выборов в США, если они будут для них отрицательным. Штаб Камалы Гаррис также говорит, что готовится к такому сценарию, когда Трамп не будет признавать поражение.
Трамп и Гаррис
И это не удивительно, говорит политолог Владимир Горбач, ведь избирательная стратегия Трампа построена, прежде всего, на мобилизации своего электорального ядра.
По его словам, в отличие от Трампа, стратегия Гарриса направлена на объединение, а не разъединение Америки, поэтому она не может себе позволить резких движений или высказываний. На завершающей стадии кампании она апеллировала к умеренным республиканцам, говорила, что будет президентом всех граждан США. Стратегия Трампа другая, говорит политолог, он рассчитывает на голоса тех, кто до его появления вообще никогда не голосовал, а политических американцев, обративших внимание на политику именно из-за экстравагантности Трампа.
Но, говорит Горбач, парадокс кампании Трампа заключается в том, что он, с одной стороны, говорит, что уже побеждает Гаррис, а с другой, одновременно готовит общественное мнение к непризнанию своего поражения. На подсознание избирателей такое противоречие будет оказывать негативное влияние. Как неуверенность в себе и, главное, в способности американской демократе подсчитать результаты, добавил политолог.
Следовательно, отмечает эксперт, обе команды готовятся к непризнанию Трампом своего поражения и программируют себя на этот сценарий и тем самым его приближают.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в районе Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Гаррис в Вашингтоне появились новые заграждения на случай возможных беспорядков в ближайшие дни на фоне выборов.
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