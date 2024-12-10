Новая "мирная миссия: Орбан поехал в Трамп и Маска во Флориду (ФОТО)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил вновь избранного президента США Дональда Трампа во Флориде с новой "мирной миссией", сообщает Le Monde.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

"Сегодня в Соединенных Штатах. Будущее на марше! День в Мар-а-Лаго с избранным американским президентом, миллиардером Илоном Маском и Майком Вальсом, будущим советником Белого дома по безопасности", — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто также заявил, что эта встреча показала, что "силы, выступающие за мир в Украине, были правы, радуясь победе Дональда Трампа".

Он добавил, что после визита во Флориду "на этой неделе пройдут еще как минимум два мероприятия в рамках венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра".

Издание напоминает, что эта инициатива Орбана вызвала раздражение у европейских лидеров еще в июле, когда он уехал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, не посоветовавшись с ними.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын Трампа и Илон Маск снова посмеялись над Зеленским . Дональд Трамп-младший и Илон Маск посмеялись над картинкой, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Сам дома", стоящего рядом с Трампом. Репост такого сообщения сын новоизбранного президента США и его сторонник – миллиардер Илон Маск – сделали в соцсети Маска.

К фото визита президента Украины Владимира Зеленского в США и общения с Дональдом Трампом неизвестные прифотошопили шапку Кевина Маккалистера – главного героя рождественской саги "Один дома", в которой, как известно, снялся и Дональд Трамп в 1992 году.

