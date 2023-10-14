logo

BTC/USD

26893.61

ETH/USD

1549.89

LTC/USD

61.54

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Новое наступление россиян на Донбассе: у Байдена оценили угрозу
commentss НОВОСТИ Все новости

Новое наступление россиян на Донбассе: у Байдена оценили угрозу

В Белом доме прокомментировали активизацию россиян на Донбассе - прогресс выглядит мизерным

сегодня, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Новые попытки российских оккупационных войск наступать в районе Лимана на Авдеевку на Донбассе не стали неожиданностью для США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Новое наступление россиян на Донбассе: у Байдена оценили угрозу

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Джон Кирби отметил, что США уверены, что украинские защитники справятся с очередными попытками россиян захватить чужую территорию и все атаки российских захватчиков будут отражены.


"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без надлежащей экипировки", — заявил Кирби.

По его словам, российское командование не ценит жизни своих солдат и добровольно жертвует ими для достижения цели, а Украина воюет "эффективно и разумно".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как представляется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень мизерным", — добавили у Байдена.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское военное командование установило новую дату полной оккупации Донецкой области. Оккупанты считают, что им по силам выйти на административные границы до 31 декабря 2023 года. Такое заявление в эфире Украинского радио сделал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/rosija-ukrayina-vijna-bilyi-dim/7309946.html?nocache=1&fbclid=IwAR1uPtPNeyEA410sGQ8AgfWWha-UmRfCOVI5KFMxKinJEsifF3cfvWhTNPc
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!