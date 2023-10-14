Новое наступление россиян на Донбассе: у Байдена оценили угрозу

Новые попытки российских оккупационных войск наступать в районе Лимана на Авдеевку на Донбассе не стали неожиданностью для США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Джон Кирби отметил, что США уверены, что украинские защитники справятся с очередными попытками россиян захватить чужую территорию и все атаки российских захватчиков будут отражены.

"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без надлежащей экипировки", — заявил Кирби.

По его словам, российское командование не ценит жизни своих солдат и добровольно жертвует ими для достижения цели, а Украина воюет "эффективно и разумно".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как представляется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень мизерным", — добавили у Байдена.

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