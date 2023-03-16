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Новое видео от американцев подтверждает, что россияне сбили дрон MQ-9 Reaper (ВИДЕО)

Военные США опубликовали новое видео с пострадавшего от удара российского истребителя беспилотника MQ-9 Reaper

сегодня, 14:26
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Автор:

Slava Kot








Европейское командование Соединенных Штатов опубликовало часть видео, где заметны агрессивные действия российских пилотов, сбрасывающих топливо на американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Новое видео от американцев подтверждает, что россияне сбили дрон MQ-9 Reaper (ВИДЕО)

Американский дрон MQ-9 Reaper. Фото из открытых источников

14 февраля США сообщили, что их беспилотный аппарат MQ-9 Reaper, выполнявший разведывательные миссии на нейтральной территории Черного моря, вышел из строя из-за агрессивных действий российских пилотов. В пентагоне заявили, что летчики Су-27 сбросили перед дроном топливо, а затем вошел с ним в контакт. Россияне такие заявления пытались опровергнуть, заявив, что беспилотник резко совершил маневр и упал в воду.


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Теперь обнародованное видео из дрона MQ-9 Reaper подтверждает теорию США. На видео видно приближение российского истребителя и сброс топлива на беспилотник. Истребитель пролетает над американским дроном и видео ухудшается, что свидетельствует о столкновении Су-27 с MQ-9 Reaper, в результате чего последний вышел из строя.

В конце видео камера возвращается назад и демонстрирует поврежденный пропеллер из-за удара.

Посмотреть видео, где зафиксирована атака российского боевого самолета на американский разведывательный дрон можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия заявила о начале операции по поискам обломков американского дрона в Черном море. Однако в Пентагоне заявили, что найти дрон будет сложно, ведь он разбился и упал на большую глубину в Черном море. Кроме того, американцы заявляют, что приняли меры безопасности для подобных ситуаций.

Также "Комментарии" писали, что еще одна страна согласилась обучать украинских пилотов, а в будущем планирует передать свои истребители.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ryhSbc_oeCU&ab_channel=CNN
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