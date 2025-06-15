Новые детали разговора с Путиным: Трамп рассказал, к чему готов Кремль

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для посредничества российского диктатора Владимира Путина в окончании войны между Израилем и Ираном. По его словам, США пока не участвуют в войне, однако могут вмешаться в будущем.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в комментариях ABC News рассказал новые детали телефонного разговора с Путиным, который произошел 14 июня в день рождения президента США. По словам Трампа, помимо поздравлений от российского диктатора, они также обсудили военные действия между Ираном и Израилем, где Путин мог бы быть посредником для окончания войны.

"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали об этом", – сказал Трамп, добавив, что "открыт" к такой роли Путина.

Трамп отметил, что США "может вмешаться" в конфликт между Ираном и Израилем. Однако подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты не участвуют в войне на Ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль призвал США вступить в войну против Ирана для уничтожения его ядерной программы. В то же время, в Тегеране заявили о готовности заключить соглашение с Соединенными Штатами, если Израиль остановит атаки. Кроме того, Иран требует от США осудить действия израильской армии при нападении на "мирные ядерные объекты".

Также "Комментарии" писали, что Трамп похвастался войнами, которые ему "удалось" закончить. По его словам, он остановил военные конфликты между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, а также Египтом и Эфиопией. Однако Трамп избежал упоминания своих попыток закончить войну в Украине, которую начала Россия.