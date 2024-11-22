Новые красные линии Путина: в США ответили, что будет теперь с поставками оружия Украине

На фоне атаки России баллистической ракетой средней дальности "Орешник" США заявили, что продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки. Угрожающая риторика и действия Кремля не могут этому помешать. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США. Фото: из открытых источников

Спикер Белого дома также подтвердила информацию, что США заранее уведомили Украину и союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности, отметив, что США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия в Украине.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила заявление президента США Джо Байдена в начале этого года о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 100 дополнительных ракет для усиления противовоздушной обороны.

"Многие из этих ракет противовоздушной обороны уже были поставлены, и поставки дополнительных ракет ПВО в Украину продолжаются. И поэтому мы будем продолжать это делать, чтобы убедиться, что они укрепляют свои возможности, включая противовоздушную оборону, и предоставить Украине наилучшую возможную позицию на поле боя", – отметила спикер Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Воздушных силах подтвердили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Можно ли сказать, что Путин перешел от угроз к реальному бряцанию ядерной бомбой? Ведь нет смысла запускать баллистическую ракету с дальностью поражения до 6000 км на расстояние 800 км. Военной целесообразности также нет: есть Х-22, "Кинжал", "Искандер-М". О чем это сигнал Западу? Издание "Комментарии" разбиралось в ситуации, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – обстрел Днепра баллистической ракетой "Орешник" и заявления российского диктатора Владимира Путина, не вносят существенные изменения в ударных возможностях России либо риске применения ей ядерного оружия. Об этом говорится в обновленном отчет Института изучения войны (ISW).



