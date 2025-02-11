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Новый глава Пентагона ответил, будут ли американские солдаты защищать Украину

Пит Хегсет отрицал возможность такого развития событий

11 февраля 2025, 19:10
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Лиля Воробьева

  Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует отправлять американские войска в Украину.

Новый глава Пентагона ответил, будут ли американские солдаты защищать Украину

Пит Хегсет (фото из открытых источников)

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое заявление министр обороны сделал во время пресс-конференции в штаб-квартире Африканского Командования Вооруженных сил США, расположенном в немецком Штутгарте.

Учитывая, что предыдущий президент США Джо Байден не поддерживал отправку военных в Украину, Пит Хегсет спросили, готова ли новая администрация Трампа изменить этот подход – в частности, для контроля за поставкой вооружения.

"Мы не присылаем войска США в Украину", — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что есть сдвиги по отправке миротворцев в Украину . Президент Украины во время официального визита в Польшу провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

В Офисе президента отметили, что лидеры двух государств встретились после церемонии празднования 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны. Как сообщили в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону за поддержку Украины и военную помощь. Так, напомнили в ОП, с начала широкомасштабной агрессии РФ французская сторона предоставила Украине оборонную поддержку в 6 млрд. евро.

В ходе встречи президенты обсудили возможность усиления Францией оборонных возможностей Украины. У Зеленского отметили, что это укрепит позиции Киева для "достижения справедливого и крепкого мира".



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