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Новый госсекретарь США рассказал, как закончить войну в Украине

Вашингтон планирует воспользоваться своим влиянием, чтобы завершить войну

21 января 2025, 22:56
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Лиля Воробьева

Новое руководство США настроено на достижение мира в Украине и долгосрочную стабильность в Европе, однако для этого обе стороны должны будут идти на компромиссы.

Новый госсекретарь США рассказал, как закончить войну в Украине

Марко Рубио (фото из открытых источников)

Об этом рассказал новый государственный секретарь США Марк Рубио в интервью ABC. По его словам, "трагический конфликт", начатый Владимиром Путиным, нанес огромный ущерб Украине, России и стабильности в Европе.

"Единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму, но также должны вернуться к серьезности, ведь это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться", – отметил Рубио.

Он также подчеркнул, что достижение мира потребует комплексных дипломатических шагов.

"Все стороны должны уступить, потому что ни Россия, ни Украина не могут достичь всех своих целей, которые они ставили перед собой в начале конфликта", — заявил глава Госдепартамента.

Рубио добавил, что этот процесс не будет простым, а некоторые его аспекты не будут разглашаться на пресс-конференциях или в интервью. Кроме того, он отметил, что США намерены применить свои рычаги влияния, чтобы не только завершить войну, но и обеспечить долговременную стабильность в Европе.

"Никто не хочет, чтобы этот конфликт вспыхнул с новой силой через 2-3 года", — подытожил Рубио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандидат Трампа в госсекретари США посоветовал Украине идти на уступки. Кандидат на должность государственного секретаря США Марко Рубио, предложенный Дональдом Трампом, выразил мнение, что завершение войны в Украине должно стать официальной политикой Соединенных Штатов. Для достижения мира, по его словам, необходимы уступки с обеих сторон.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NkfI-jY0DT4&ab_channel=ABCNews
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