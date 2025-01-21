Новый госсекретарь США рассказал, как закончить войну в Украине

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Лиля Воробьева
Новое руководство США настроено на достижение мира в Украине и долгосрочную стабильность в Европе, однако для этого обе стороны должны будут идти на компромиссы.
Марко Рубио (фото из открытых источников)
Об этом рассказал новый государственный секретарь США Марк Рубио в интервью ABC. По его словам, "трагический конфликт", начатый Владимиром Путиным, нанес огромный ущерб Украине, России и стабильности в Европе.
Он также подчеркнул, что достижение мира потребует комплексных дипломатических шагов.
Рубио добавил, что этот процесс не будет простым, а некоторые его аспекты не будут разглашаться на пресс-конференциях или в интервью. Кроме того, он отметил, что США намерены применить свои рычаги влияния, чтобы не только завершить войну, но и обеспечить долговременную стабильность в Европе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандидат Трампа в госсекретари США посоветовал Украине идти на уступки. Кандидат на должность государственного секретаря США Марко Рубио, предложенный Дональдом Трампом, выразил мнение, что завершение войны в Украине должно стать официальной политикой Соединенных Штатов. Для достижения мира, по его словам, необходимы уступки с обеих сторон.
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