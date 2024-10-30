logo

BTC/USD

72371.35

ETH/USD

2665.41

LTC/USD

72.32

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Новый опрос показал, удалось ли Гаррис удержать преимущество над Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый опрос показал, удалось ли Гаррис удержать преимущество над Трампом

Опрос Reuters засвидетельствовал, что Гаррис почти потеряла преимущество над Трампом

сегодня, 10:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Преимущество Камалы Гаррис над Дональдом Трампом в гонке на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у представительницы Демократической партии 44% поддержки избирателей, у Трампа – 43%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Новый опрос показал, удалось ли Гаррис удержать преимущество над Трампом

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

В материале говорится, что трехдневный опрос, завершенный в воскресенье, как отмечает издание, показал фактическую ничью перед выборами 5 ноября. При этом погрешность опроса составляла примерно 3%.

"Хотя Гаррис лидировала перед Трампом в каждом опросе Reuters/Ipsos среди зарегистрированных избирателей, когда она вступила в гонку в июле, ее преимущество неуклонно сокращалось с конца сентября", — отмечается в статье.

Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проведенный 16-21 октября, показал, что Гаррис, нынешний вице-президент США, на два пункта опережает бывшего президента Трампа.

"Новый опрос, в ходе которого опросили 1150 взрослых американцев по всей стране, включая 975 зарегистрированных избирателей, показал, что Трамп имеет значительные преимущества над Харрис в нескольких вопросах, которые избиратели считают наиболее актуальными", — констатируют авторы материала.

Отвечая на вопрос, кто из двух кандидатов имеет лучший подход к экономике, безработице и рабочим местам, избиратели в опросе выбрали Трампа — 47% против 37%. Трамп имел преимущество в экономике на протяжении всей кампании, и 26% избирателей в последнем опросе назвали рабочие места и экономику самой актуальной проблемой страны, по сравнению с 24%, указавшими на политический экстремизм, и 18%, указавшими на иммиграцию.

Наибольшее преимущество Трампа в политике может быть связано с вопросами иммиграции, где он выдвинул жесткие предложения, включающие в себя массовую нелегальную депортацию мигрантов в стране. Около 48% избирателей в последнем опросе сказали, что подход Трампа к иммиграции был лучшим, что выше, чем 33%, избравших Гаррис.

Опрос также показал, что преимущество Гаррис в вопросе политического экстремизма уменьшается. Около 40% избирателей в опросе сказали, что у нее лучший подход к борьбе с политическим экстремизмом и угрозами демократии, по сравнению с 38%, которые выбрали Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден оказался в центре нового скандала: чем обернулось его заявление о сторонниках Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости