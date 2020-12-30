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Новый штамм коронавируса: зафиксирован первый случай в США

Новый штамм COVID-19 выявили у молодого парня

сегодня, 10:04
Автор:

Мокрик Анастасия

В США был зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса.  Как сообщается, 20-летний инфицированный проживает в штате Колорадо. Об этом информирует CNN, ссылаясь на пост в Триттере губернатора Джареда Полиса.

Новый штамм коронавируса: зафиксирован первый случай в США

ФОТО: Из открытых источников

Неделю назад заговорили о появлении нового штамма COVID-19. Первые случаи мутировавшего коронавируса были выявлены в Великобритании. На сегодняшний день в мире насчитівается 82 млн инфицированных человек.

По словам губернатора Джареда Полиса, 20-летний парень, у которого выявили новый штамм COVID-19, заявляет, что уже долгое время  никуда не выезжал за пределы  штата Колорадо. То есть, заразиться в Великобритании, как те, кто привез в свои страны мутировавший вирус, он не мог. В связи с происшествием многие штаты США ограничили въезд из этой страны. Сообщается, что на данный момент инфицированный новым штаммом парень находится на самоизоляции. 

Чиновники работают над выявлением новых случаев заражения, опрашивая инфицированных. Это поможет им установить круг лиц, контактировавших с больными и избежать распространения вируса по США.

К слову, в Великобритании второй день подряд фиксируют наибольшее количество заболевших коронавирусом. Уже 414 человек умерло из-за осложнений от заболевания. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что медики обнаружили у зараженных коронавирусом новый и необычный симптом, а также о том, что российского актера, сыгравшего главную роль в популярном телесериале "Моя прекрасная няня" госпитализировали с COVID-19.



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/29/health/us-coronavirus-tuesday/index.html
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