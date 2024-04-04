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Главная Новости Мир США Нож в спину. Спартц резко изменила позицию по поддержке Украины
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Нож в спину. Спартц резко изменила позицию по поддержке Украины

Конгрессвумен Виктория Спартц сообщила, что не будет голосовать за предоставление Украине помощи в размере 60 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal. Она говорит, что ее избиратели также выступают против такой поддержки

сегодня, 12:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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Виктория Спартц заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, включающий 60 млрд долларов на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня. Более того, она заявила, что не отдаст свой голос за законопроект, предложенный Джо Байденом, предусматривающий финансовую помощь Украине.

Нож в спину. Спартц резко изменила позицию по поддержке Украины

Виктория Спартц

Конгрессвумен неоднократно подчеркивала, что якобы у Белого дома нет четкой стратегии по участию Соединенных Штатов в войне в Украине. Она упрекала в том, что якобы нет жесткого контроля со стороны Вашингтона за помощью, которую получает Киев. Кроме того, Спартц подчеркивала, что поддерживает идею предоставления Украине помощи исключительно в кредит.

Как подчеркнула Спартц, якобы ее избиратели из пригорода Индианы не поддерживают оказание помощи Украине из-за того, что нет жесткого контроля над ее использованием.

При этом издание обращает внимание на то, что когда-то Спартц была активной поклонницей Украины и выступала за поддержку Киева. Теперь она заявляет, что отошла от того, чтобы сосредоточивать свое внимание на Украине.

Кстати, по информации издания, ранее демократы надеялись, что Спартц сможет им помочь в поддержке Украины и убедить в этой  необходимости республиканцев.

"К сожалению, мы не видели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев"
, – сказала член Конгресса США Сара Джейкобс.

При этом сами республиканцы отмечают, что аргументы Спартц могут быть настолько запутанными и непонятными, что во время обсуждений, когда у конгрессвумена есть слово, многие просто выходят, чтобы ее не слушать.

Напомним, ранее Спартц называла помощь Украине "фондом для хищения денег".




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Источник: https://www.wsj.com/politics/policy/victoria-spartz-ukraine-aid-69ef4ed1?mod=hp_lead_pos8
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Ігор

сегодня, 11:46

Молодець Спартц, досить множити корумпованих паразитів.


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