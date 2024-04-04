Нож в спину. Спартц резко изменила позицию по поддержке Украины

Виктория Спартц заявила, что не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет, включающий 60 млрд долларов на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня. Более того, она заявила, что не отдаст свой голос за законопроект, предложенный Джо Байденом, предусматривающий финансовую помощь Украине.

Виктория Спартц

Конгрессвумен неоднократно подчеркивала, что якобы у Белого дома нет четкой стратегии по участию Соединенных Штатов в войне в Украине. Она упрекала в том, что якобы нет жесткого контроля со стороны Вашингтона за помощью, которую получает Киев. Кроме того, Спартц подчеркивала, что поддерживает идею предоставления Украине помощи исключительно в кредит.

Как подчеркнула Спартц, якобы ее избиратели из пригорода Индианы не поддерживают оказание помощи Украине из-за того, что нет жесткого контроля над ее использованием.

При этом издание обращает внимание на то, что когда-то Спартц была активной поклонницей Украины и выступала за поддержку Киева. Теперь она заявляет, что отошла от того, чтобы сосредоточивать свое внимание на Украине.

Кстати, по информации издания, ранее демократы надеялись, что Спартц сможет им помочь в поддержке Украины и убедить в этой необходимости республиканцев.

"К сожалению, мы не видели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев"

, – сказала член Конгресса США Сара Джейкобс.

При этом сами республиканцы отмечают, что аргументы Спартц могут быть настолько запутанными и непонятными, что во время обсуждений, когда у конгрессвумена есть слово, многие просто выходят, чтобы ее не слушать.

Напомним, ранее Спартц называла помощь Украине "фондом для хищения денег".