США заявили, что готовы признать российский контроль над Крымом, отмечает политолог Виктор Небоженко. Правда, по его словам, не понятно, почему США не готовы признать Кенисберг исторической частью Германии, Курилы островам Японии, а Тайвань частью континентального Китая.

Дональд Трамп

Небоженко считает, что Америка "приглашает" сильные или агрессивные государства начать эпоху передела мира, захват соседних стран. А президент Дональд Трамп, по его мнению, будет их всех мирить и отбирать вкусные куски у страны-жертвы агрессии.

"Все дело в том, что Трампу нужен свежий прецедент, когда, на глазах всего мира, отрыто, одно сильное государство отбирает у слабого государства часть страны и изменят международно признанные границу в свою пользу (феномен путинской России). Это разрушает весь мировой порядок за последние 70 лет, но позволят президенту Трампу успешно пройти в хаосе мира свой президентский срок", — считает политолог.

Тогда, горит Небоженко, после Крыма, в фантазиях Трапа возможно изменение границы с Канадой или Мексикой. А зона Панамского канала или Гренландия может повторить путь Пуэрто-Рико и стать "свободно присоединившемся" к США, добавил эксперт.

"Правда эта империалистическая, "крымская" стратегия президента Трампа открывает дорогу и для Китая в освоении Дальнего Востока РФ или Венесуэлы против Гайаны", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед тем, как требовать у Украины "решения" по Крыму, Штаты должны сначала публично отказаться от подписанной в 2018-м году Крымской декларации, отметил политолог Виктор Шлинчак. При этом он напомнил, что эта декларация была принята не при Джо Байдене, а во время первого президентства Дональда Трампа.



