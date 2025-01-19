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NYT рассказал, как Блинкен помешал окончанию войны в 2022 году

Война в Украине могла закончиться в 2022 году

19 января 2025, 23:34
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Марьян Ощановский

Война РФ против Украины могла завершиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times.

NYT рассказал, как Блинкен помешал окончанию войны в 2022 году

Блинкен предложил продолжить войну. Фото из открытых источников

Однако, как утверждает NYT, государственный секретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении войны в Украине.

По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ.

"Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.

Как известно, генерал Марк Милли в ноябре 2022 года говорил, что после взятия Херсона Украина достигла наилучшей позиции на поле боя, благодаря чему открывалось окно возможностей для переговоров. В возможность дальнейших больших побед над РФ Милли не верил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призывах граждан РФ, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году. и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не надеясь на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен отвечать перед законом, а не работать послом Украины в Великобритании. По ее словам, никто из украинских генералов не наказан на провалы на фронте. "Мы имеем дело с крайне наглой псевдоэлитой, которая совсем не чувствует ответственности за человеческие жизни". Фронт воюет вопреки системе, а не благодаря ей", — заявила она.



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Источник: https://www.nytimes.com/international/
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