NYT рассказал, как Блинкен помешал окончанию войны в 2022 году

Война РФ против Украины могла завершиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times.

Блинкен предложил продолжить войну. Фото из открытых источников

Однако, как утверждает NYT, государственный секретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении войны в Украине.

По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ.

"Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.

Как известно, генерал Марк Милли в ноябре 2022 года говорил, что после взятия Херсона Украина достигла наилучшей позиции на поле боя, благодаря чему открывалось окно возможностей для переговоров. В возможность дальнейших больших побед над РФ Милли не верил.

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