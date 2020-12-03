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Главная Новости Мир США Обама, Буш и Клинтон публично вакцинируются от коронавируса
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Обама, Буш и Клинтон публично вакцинируются от коронавируса

59-летний Барак Обама сказал, что полностью доверяет органам здравоохранения страны

сегодня, 17:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон заявили, что готовы к публичной вакцинации против Covid-19, чтобы побудить своих сограждан сделать то же самое. 

Обама, Буш и Клинтон публично вакцинируются от коронавируса

Барак Обама

59-летний Барак Обама сказал, что полностью доверяет органам здравоохранения страны, в том числе иммунологу Энтони Фаучи, очень уважаемому научному деятелю в Соединенных Штатах.

"Если Энтони Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна и может защитить от Covid, я без колебаний сделаю инъекцию", — сказал он в радиоинтервью SiriusXM.

"Я обещаю, что когда она станет доступной, я получу вакцину. Я мог бы сделать это по телевизору или снять видео, чтобы люди увидели, что я доверяю науке", — добавил он. 

Напомним, недавно ВОЗ ужесточила правила ношения масок.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Интерпол предупредил об угрозах со стороны организованных преступных групп во время предстоящих кампаний вакцинации против Covid-19, включая поддельные вакцины и кражу расходных материалов. Интерпол назвал несколько распространенных схем обмана покупателя вакцины против коронавируса.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/obama-bush-et-clinton-prets-a-se-faire-vacciner-publiquement-contre-le-covid-19-20201203
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