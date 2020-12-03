Обама, Буш и Клинтон публично вакцинируются от коронавируса

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Татьяна Лозовенко
Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон заявили, что готовы к публичной вакцинации против Covid-19, чтобы побудить своих сограждан сделать то же самое.
Барак Обама
59-летний Барак Обама сказал, что полностью доверяет органам здравоохранения страны, в том числе иммунологу Энтони Фаучи, очень уважаемому научному деятелю в Соединенных Штатах.
Напомним, недавно ВОЗ ужесточила правила ношения масок.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Интерпол предупредил об угрозах со стороны организованных преступных групп во время предстоящих кампаний вакцинации против Covid-19, включая поддельные вакцины и кражу расходных материалов. Интерпол назвал несколько распространенных схем обмана покупателя вакцины против коронавируса.
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