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Обама прокомментировал провал Байдена на дебатах: что сказал

Обама выступил в поддержку Байдена, проигравшего дебаты Трампу

сегодня, 17:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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Бывший президент США Барак Обама поддержал президента Джо Байдена после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Обама прокомментировал провал Байдена на дебатах: что сказал

Обама поддержал Байдена. Фото из открытых источников

"Плохие вечера дебатов случаются. Поверьте, я знаю. Но эти выборы – это выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе. Между тем, кто говорит правду, кто знает, что хорошо, а что плохо, и донесет ее до американского народа прямо, и тем, кто лжет сквозь зубы ради собственной выгоды", — подчеркнул Барак Обама.

Бывший президент США добавил, что "именно поэтому так много поставлено на карту в ноябре".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.



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Источник: https://x.com/BarackObama/status/1806758633230709017
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сегодня, 16:30

Ну, програв Трамп дебати, буває. Як казали давні греки, завжди хтось повержений. Потрібно донести до людей, які керують зеленським, що далі буде ай-ай-ай, нехай прискорять проведення другого саміту, та узгоджують реальні сценарії, поки в Україні ще залишився вихід в море.


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