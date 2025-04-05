Обама впервые открыто раскритиковал Трампа

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Slava Kot
44-й президент США Барак Обама впервые публично раскритиковал 47-го американского президента Дональда Трампа. По его словам, то, что делает Трамп, "немыслимо" и обвинил действующего президента США в двойных стандартах.
Барак Обама. Фото: BBC
Барак Обама во время интервью на сцене в колледже Гамильтона впервые критически прокомментировал действия Дональда Трампа во время его второго президентского срока. 44-й президент США обвинил новую администрацию Белого дома в давлении на независимые медиа и двойные стандарты.
Бывший президент США также высказался по поводу новых пошлин Трампа. По его словам, новые тарифы "не пойдут на пользу Америке". Кроме того, Обама подверг критике внутреннюю политику Трампа.
Ранее портал "Комментарии" писали, что в США готовятся самые масштабные протесты против Трампа, которые пройдут в 50 штатах.
Также "Комментарии" писали, что Трампа имеет "список мести", в котором присутствует Барак Обама.
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