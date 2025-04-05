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Обама впервые открыто раскритиковал Трампа

Барак Обама рассказал, какие действия Дональда Трампа беспокоят его.

сегодня, 18:20
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Автор:
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Slava Kot

44-й президент США Барак Обама впервые публично раскритиковал 47-го американского президента Дональда Трампа. По его словам, то, что делает Трамп, "немыслимо" и обвинил действующего президента США в двойных стандартах.

Обама впервые открыто раскритиковал Трампа

Барак Обама. Фото: BBC

Барак Обама во время интервью на сцене в колледже Гамильтона впервые критически прокомментировал действия Дональда Трампа во время его второго президентского срока. 44-й президент США обвинил новую администрацию Белого дома в давлении на независимые медиа и двойные стандарты.

"Представьте, если бы я сделал хоть что-то из этого… Это немыслимо. Невозможно представить, что те же партии, которые сейчас молчат, терпели бы такое поведение от меня или целой груды моих предшественников. Речь идет о чем-то более ценном: какой страной мы есть и что мы отстаиваем?", — сказал Обама.

Бывший президент США также высказался по поводу новых пошлин Трампа. По его словам, новые тарифы "не пойдут на пользу Америке". Кроме того, Обама подверг критике внутреннюю политику Трампа.

"Меня больше беспокоит федеральное правительство, которое угрожает университетам, если они не откажутся от студентов, которые пользуются своим правом на свободу слова. Идея, что Белый дом может сказать юридическим фирмам: если вы представляете стороны, которые нам не нравятся, мы собираемся забрать весь наш бизнес или запретить вам эффективно представлять интересы людей. Такое поведение противоречит основному договору, который у нас есть как американцев", — добавил Обама.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в США готовятся самые масштабные протесты против Трампа, которые пройдут в 50 штатах.

Также "Комментарии" писали, что Трампа имеет "список мести", в котором присутствует Барак Обама.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/04/04/politics/obama-harris-rebuke-trump/index.html
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