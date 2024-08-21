Обама высмеяла Трампа за его заявления о темнокожих

20 августа состоялся национальный съезд Демократической партии на котором Камал Харрис была официально избрана кандидатом в президенты США. Барак Обама стал основным докладчиком на съезде, но наибольшее впечатление и восхищение толпы произвела его жена Мишель, раскритиковавшая Трампа.

Бывшая первая леди США Мишель Обама. Фото из открытых источников

Бывшая первая леди США на протяжении всей речи не жалела слов, когда говорила о Дональде Трампе и угрозу, которую он, по ее мнению, может иметь для страны и демократии. Также Мишель Обама рассказала о расизме, с которым она и ее муж столкнулись в течение восьми лет пребывания в Белом доме. По ее словам, расизм часто поддерживался Трампом, который годами проталкивал "бертеризм" — теория заговора, что первый чернокожий президент США родился не в Америке, а следовательно не имел права быть президентом.

"Годами Дональд Трамп делал все, что в его силах, чтобы заставить людей запугать нас. Его ограниченный узкий взгляд на мир заставлял его чувствовать угрозу из-за существования двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, случайно темнокожих", — сказала Обама.

Далее бывшая первая леди США вспомнила противоречивые изречения Трампа, прозвучавшие во время его дебатов с Джо Байденом в июне. Лидер Республиканской партии тогда говорил об иммигрантах, которые устраиваются на "черную работу" и "латиноамериканскую работу".

"Подожди, я хочу знать – кто-то скажет ему, что работа, которую он сейчас хочет получить, может быть одной из тех "черных работ"?", — сказала Обама намекая, что ранее президентом был Барак Обама.

Барак Обама также подверг Трампа острой критике и назвал его "78-летним миллиардером, который не перестает скулить на свои проблемы" и направляет страну в "хаос и беспорядки". Также Обама высмеял склонность Трампа к детским прозвищам, безумным теориям заговора и его одержимость "размерами толпы", имея в виду сексуальную неуверенность лидера республиканцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выдвинул невероятную теорию сговора о премьер-министре Канады Джастине Трюдо.



Также "Комментарии" писали о Трампе, попавшем в расистский скандал критикуя Камалу Харрис.