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Обама высмеяла Трампа за его заявления о темнокожих

Трамп критиковал иммигрантов, устраивающихся на "черную работу", а теперь получил ответ от Мишель Обамы.

сегодня, 13:33
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Slava Kot

20 августа состоялся национальный съезд Демократической партии на котором Камал Харрис была официально избрана кандидатом в президенты США. Барак Обама стал основным докладчиком на съезде, но наибольшее впечатление и восхищение толпы произвела его жена Мишель, раскритиковавшая Трампа.

Обама высмеяла Трампа за его заявления о темнокожих

Бывшая первая леди США Мишель Обама. Фото из открытых источников

Бывшая первая леди США на протяжении всей речи не жалела слов, когда говорила о Дональде Трампе и угрозу, которую он, по ее мнению, может иметь для страны и демократии. Также Мишель Обама рассказала о расизме, с которым она и ее муж столкнулись в течение восьми лет пребывания в Белом доме. По ее словам, расизм часто поддерживался Трампом, который годами проталкивал "бертеризм" — теория заговора, что первый чернокожий президент США родился не в Америке, а следовательно не имел права быть президентом.

"Годами Дональд Трамп делал все, что в его силах, чтобы заставить людей запугать нас. Его ограниченный узкий взгляд на мир заставлял его чувствовать угрозу из-за существования двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, случайно темнокожих", — сказала Обама.

Далее бывшая первая леди США вспомнила противоречивые изречения Трампа, прозвучавшие во время его дебатов с Джо Байденом в июне. Лидер Республиканской партии тогда говорил об иммигрантах, которые устраиваются на "черную работу" и "латиноамериканскую работу".

"Подожди, я хочу знать – кто-то скажет ему, что работа, которую он сейчас хочет получить, может быть одной из тех "черных работ"?", — сказала Обама намекая, что ранее президентом был Барак Обама.

Барак Обама также подверг Трампа острой критике и назвал его "78-летним миллиардером, который не перестает скулить на свои проблемы" и направляет страну в "хаос и беспорядки". Также Обама высмеял склонность Трампа к детским прозвищам, безумным теориям заговора и его одержимость "размерами толпы", имея в виду сексуальную неуверенность лидера республиканцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выдвинул невероятную теорию сговора о премьер-министре Канады Джастине Трюдо.

Также "Комментарии" писали о Трампе, попавшем в расистский скандал критикуя Камалу Харрис.



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