Обнародован самый худший сценарий для Украины после ссоры Зеленского и Трампа

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Ткачик Олеся
Если отталкиваться от конспирологической теории о том, что американский президент Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин уже давно договорились о судьбе Украины, то выходит, что Путин свою часть "контракта" не выполнил, говорит политолог Алексей Копытько.
Зеленский и Трамп
При этом он добавляет, что если бы Трамп и Владимир Зеленский во время встречи разругались за кулисами, Украина оказалась бы в катастрофической ситуации без шансов. Но поскольку это представление было на виду всего честного народа – результат иной.
По его словам, в этой ситуации может быть самый худший вариант для Украины, когда Трамп начнет вредить нашей стране, например, заблокирует то, что едет из США.
Впрочем, по его мнению, такой сценарий маловероятный, потому что США уже показали, как может быть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие переговорные позиции уже обозначили Украина и РФ.
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