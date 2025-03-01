Обнародован самый худший сценарий для Украины после ссоры Зеленского и Трампа

Если отталкиваться от конспирологической теории о том, что американский президент Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин уже давно договорились о судьбе Украины, то выходит, что Путин свою часть "контракта" не выполнил, говорит политолог Алексей Копытько.

Зеленский и Трамп

"Они вручили Трампу методчику о взыскании 350 ярдов помощи, но не решили вопрос на поле боя. Нам поддержку на полгода останавливали, а Москва всё равно не справилась. Даже с конспирологической точки зрения Трамп свою часть контракта с Кремлём выполняет, а Путин его фактически подставил", — говорит эксперт.

При этом он добавляет, что если бы Трамп и Владимир Зеленский во время встречи разругались за кулисами, Украина оказалась бы в катастрофической ситуации без шансов. Но поскольку это представление было на виду всего честного народа – результат иной.

"Все видят, что Украина отказывается добровольно сдаваться. Ключевое слово – все", — отметил эксперт.

По его словам, в этой ситуации может быть самый худший вариант для Украины, когда Трамп начнет вредить нашей стране, например, заблокирует то, что едет из США.

"Запретит использовать то, где есть американское участие (почти всё европейское). Де-факто введёт санкции против Украины и нашего ВПК. Он теоретически может оказать такое давление, что мы станем токсичными для Европы. И ЕС, и страны захотят договариваться с США в ущерб Украине", — говорит Копытько.

Впрочем, по его мнению, такой сценарий маловероятный, потому что США уже показали, как может быть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие переговорные позиции уже обозначили Украина и РФ.



