Обнародована «циничная формула мира» от Трампа: что решили в США

Точно так, как США времен президентства Джо Байдена медленно и неохотно помогали Украине сражаться с вероломной путинской Россией, точно так же Дональд Трамп осторожно, но неумолимо помогает России давить на Украину на фронте и в тылу, считает политолог Виктор Небоженко.

Дональд Трамп

По его словам, если для Байдена верхом геополитической мудрости была циничная формула: "Украина не выигрывает, а Россия не проигрывает", то для Трампа все просто: Украина должна проиграть войну России, а вместе с ней проиграет и вся Европа, как лишний элемент в геополитическом треугольнике США-Россия-Китай.

Если прошлый президент США Байден боялся ядерной угрозы Кремля и потери контроля над военно-политической ситуацией, которая заставит его включиться в войну на стороне Украины, то для Трампа важно, чтобы Путин оценил, что он помогает ему больше, чем Китай победить Украину, отмечает Небоженко.

"Но для Путина очень важно, чтобы никто в мире не заметил, что без Трампа он не может поставить Украину на колени. Это должна быть победа Путина, а не победа Трампа. Что противоречит вечному стремлению американского президента быть везде победителем, от Вашингтона до Москвы", — подчеркивает Небоженко.

Помимо этого, считает он, Трампу также важно сохранить искусственный имидж "миротворца", который ради мира в Украине пытается "придавить" ее и полуживую отдать Кремлю.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США, приостановив поставки вооружения в Украину и предоставления разведывательных данных, фактически, склоняют ее к капитуляции перед Россией. При этом Киеву угрожают тем, что жертв среди гражданских станет намного больше.



