Обнародована «циничная формула мира» от Трампа: что решили в США

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Ткачик Олеся
Точно так, как США времен президентства Джо Байдена медленно и неохотно помогали Украине сражаться с вероломной путинской Россией, точно так же Дональд Трамп осторожно, но неумолимо помогает России давить на Украину на фронте и в тылу, считает политолог Виктор Небоженко.
Дональд Трамп
По его словам, если для Байдена верхом геополитической мудрости была циничная формула: "Украина не выигрывает, а Россия не проигрывает", то для Трампа все просто: Украина должна проиграть войну России, а вместе с ней проиграет и вся Европа, как лишний элемент в геополитическом треугольнике США-Россия-Китай.
Если прошлый президент США Байден боялся ядерной угрозы Кремля и потери контроля над военно-политической ситуацией, которая заставит его включиться в войну на стороне Украины, то для Трампа важно, чтобы Путин оценил, что он помогает ему больше, чем Китай победить Украину, отмечает Небоженко.
Помимо этого, считает он, Трампу также важно сохранить искусственный имидж "миротворца", который ради мира в Украине пытается "придавить" ее и полуживую отдать Кремлю.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США, приостановив поставки вооружения в Украину и предоставления разведывательных данных, фактически, склоняют ее к капитуляции перед Россией. При этом Киеву угрожают тем, что жертв среди гражданских станет намного больше.
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