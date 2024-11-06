Очень нужная победа для всего мира: в какой стране ЕС больше всего обрадовались триумфу Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил представителя Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, несмотря на то, что официальные результаты голосования еще не объявили. Как передает портал "Комментарии", Виктор Орбан разместил соответствующий пост в сети Х (Twitter).

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужная победа для всего мира!", – отметил глава венгерского правительства.

Премьер отметил, что это является "самым большим возвращением в политической истории США".

Также Трампа поздравил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что это должно помочь "установить мир в Украине".

"После решения американских избирателей мы можем надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И после почти тысячи дней войны в Украине есть больше шансов, чем когда-либо, на установление мира!", – отметил Сийярто.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с победой. Зеленский заявил, что ожидает мощной поддержки США и приближения справедливого мира в Украине.

Владимир Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Зеленский подчеркнул, что лидер республиканцев может способствовать приближению окончания войны в Украине.

"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", — написал президент Украины в X.



