Очень нужная победа для всего мира: в какой стране ЕС больше всего обрадовались триумфу Трампа

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил представителя Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, несмотря на то, что официальные результаты голосования еще не объявили. Как передает портал "Комментарии", Виктор Орбан разместил соответствующий пост в сети Х (Twitter).
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Премьер отметил, что это является "самым большим возвращением в политической истории США".
Также Трампа поздравил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что это должно помочь "установить мир в Украине".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на результаты выборов в США и поздравил Дональда Трампа с победой. Зеленский заявил, что ожидает мощной поддержки США и приближения справедливого мира в Украине.
Владимир Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Зеленский подчеркнул, что лидер республиканцев может способствовать приближению окончания войны в Украине.
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