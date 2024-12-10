Сын Трампа и Илон Маск снова посмеялись над Зеленским

Дональд Трамп-младший и Илон Маск посмеялись над картинкой, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Один дома", стоящего рядом с Трампом. Репост такого сообщения сын новоизбранного президента США и его сторонник – миллиардер Илон Маск – сделали в соцсети Маска "Х" (быв. Твиттер).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

К фото визита президента Украины Владимира Зеленского в США и общения с Дональдом Трампом неизвестные прифотошопили шапку Кевина Маккалистера – главного героя рождественской саги "Один дома", в которой, как известно, снялся и Дональд Трамп в 1992 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что сын победившего на выборах в США Дональда Трампа, который станет 47-м президентом Америки, – Дональд Трамп-младший в своем Instagram сделал репост видео с подписью "у вас осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги". На видео изображены его отец и президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" рассказывали, что американский миллиардер, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск в своей социальной сети X выставил провокационную публикацию, в которой смеется над Украиной, где уже почти три года идет полномасштабная война. В публикации Маска изображен один доллар, в центре которого с помощью фотошопа виднеется фото Дональда Трампа, показывающего непристойный жест.

"Это последний доллар для Зеленского", — якобы написал Илон Маск, имея в виду, что Украина в лице президента Владимира Зеленского может не рассчитывать на помощь США в войне с Россией после наступления президентства Трампа.

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли твит Илона Маска о якобы "последнем долларе для Зеленского" и купюре с портретом Дональда Трампа. "Это вымысел, созданный для манипуляции и провокации", — написали в ЦПД.