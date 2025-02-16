"Одним звонком не обойтись": США оценили шансы на мир в Украине

Следующие несколько дней и недель покажут, заинтересован ли российский диктатор Владимир Путин в мире в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио прокомментировал войну в Украине. Фото из открытых источников

"Президент Трамп имел разговор с Путиным на прошлой неделе. В нем Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было длительным, защищало украинский суверенитет и чтобы это был длительный мир. Это правильное решение. Очевидно, что за ним должны последовать действия. Поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается", – сказал Марко Рубио.

Госсекретарь США отметил, что переговоры Трампа и Путина – это первый шаг в мирном процессе.

"Впереди еще долгий путь. Опять же одним звонком здесь не обойтись, одной встречей здесь не обойтись. Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Увидим, что будет дальше. Надеюсь, что что-то хорошее", — добавил он.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Также 17 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и РФ по переговорам о завершении войны в Украине. Американская делегация во главе с Марко Рубио уже отправилась в Саудовскую Аравию.