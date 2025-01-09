logo

BTC/USD

92833.22

ETH/USD

3282.63

LTC/USD

103.15

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Одно из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы: в Белом доме в восторге от решения Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Одно из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы: в Белом доме в восторге от решения Украины

В Белом доме сделали заявление о решении Украины прекратить транзит российского газа

сегодня, 08:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Решение официального Киева о прекращении транспортировки российского газа по своей территории стало одним из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ. 

Одно из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы: в Белом доме в восторге от решения Украины

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Джон Кирби считает, что из-за этого решения Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

"Это очевидно полностью лишит Россию около $6,5 миллиарда ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из крупнейших и самых дорогих поражений для Москвы", – сказал чиновник.

Джон Кирби добавил, что в США приветствуют "решение Украины и ее решимость". Советник напомнил, что когда российский диктатор Владимир Путин только пришел к власти 25 лет назад, в Европу через Украину транспортировалось более 130 млрд кубометров газа. Сегодня этот объем равен нулю.

Представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты пытаются наращивать поставки энергоресурсов в Европу. 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поступает из США.

Читайте также на портале "Комментарии" — говоря о прекращении транзита российского газа в Европу, президент Украины Зеленский заявил, что это одно из крупнейших поражений Москвы. В свою очередь Bloomberg пишет, что утром 1 января Украина действительно прекратила прокачивать российский газ в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Действительно ли это можно назвать победой? Что этот шаг значит для Украины и России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – прекращение транзита российского "голубого топлива" через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать. Об этом говорится в заявлении газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости