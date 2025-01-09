Одно из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы: в Белом доме в восторге от решения Украины

Решение официального Киева о прекращении транспортировки российского газа по своей территории стало одним из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Джон Кирби считает, что из-за этого решения Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

"Это очевидно полностью лишит Россию около $6,5 миллиарда ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из крупнейших и самых дорогих поражений для Москвы", – сказал чиновник.

Джон Кирби добавил, что в США приветствуют "решение Украины и ее решимость". Советник напомнил, что когда российский диктатор Владимир Путин только пришел к власти 25 лет назад, в Европу через Украину транспортировалось более 130 млрд кубометров газа. Сегодня этот объем равен нулю.

Представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты пытаются наращивать поставки энергоресурсов в Европу. 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поступает из США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – прекращение транзита российского "голубого топлива" через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать. Об этом говорится в заявлении газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".



