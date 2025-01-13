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Оккупированная Херсонщина готова принять беженцев из Калифорнии, но не всех

Гауляйтер Херсонщины заявил о готовности оккупированной части области Украины принять беженцев из США

сегодня, 16:18
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Недилько Ксения

Оккупированная часть Херсонской области Украины готова принять беженцев из Калифорнии, пострадавших от масштабного пожара с 8 января.

Оккупированная Херсонщина готова принять беженцев из Калифорнии, но не всех

Владимир Сальдо. Фото: ТАСС

Об этом пропагандистскому изданию ТАСС заявил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

Однако так называемый глава оккупационной администрации заявил, что не все смогут приехать в захваченную Херсонщину для убежища: важно, чтобы беженцы не участвовали в финансировании ВСУ и не поддерживали действующий киевский режим.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по меньшей мере 24 человека погибли из-за пожаров. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Г. Луна сказал, что его офис получил "десятки и десятки" сообщений о пропавших людях.

Более 12 000 зданий были уничтожены только пожарами Итона и Палисейдс, что делает их, вероятно, вторым и четвертым по разрушительности пожарами в истории Калифорнии соответственно, по данным Cal Fire. По данным Национальной метеорологической службы, ожидается, что более сильные ветры усилятся вечером с воскресенья вечером на понедельник, что приведет к "критическим пожарным погодным условиям" к середине недели.

Эти порывы могут достигать 60 миль в час в районах, уже пострадавших от сильной засухи. Большая часть южной Калифорнии, простирающейся от округа Вентура до Сан-Диего, сейчас предупреждена о красном флаге, что означает высокую пожарную опасность. По данным Cal Fire, в воскресенье более 14 000 сотрудников экстренной службы сражались с огнем на земле и в воздухе. Штаты вблизи Калифорнии, а также страны, включая Мексику и Канаду, также направили помощь.



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