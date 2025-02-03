Окружение Трампа уже ведет переговоры с РФ: почему замалчивают контакты

Президент США Дональд Трамп пытается избегать огласки своих контактов с представителями Украины и России, чтобы не создавать рисков для своей политической карьеры, заявил в эфире Freedom политтехнолог Олег Постернак.

Владимир Путин

По его словам, учитывая внешнеполитическую стратегию Трампа, не было бы удивительно, если бы его окружение уже вело определенные переговоры с представителями Кремля. Вероятно, стороны обсуждают ключевые принципы возможного мирного соглашения и рамочные условия потенциального диалога.

При этом Постернак подчеркнул, что если телефонный разговор между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным действительно состоится, он должен сопровождаться определенными конкретными результатами, которые имели бы положительный эффект для имиджа американского политика. В то же время, такие договоренности не могут быть достигнуты за один контакт — они нуждаются в серьезной подготовке, убежден эксперт.

Кроме того, политтехнолог также напомнил, что во время первой каденции Трамп неоднократно демонстрировал склонность к конфиденциальным встречам. В переговорах с Путиным он либо требовал от переводчиков соблюдения серьезной секретности, либо вообще исключал часть своего окружения из процесса.

По словам Постернака, бывший президент США делает все, чтобы избежать повторения ситуации 2020 года, когда обнародование его разговора с Владимиром Зеленским привело к громкому политическому скандалу и процедуре импичмента.

"Поэтому Трамп будет с учетом всех этих ошибок пытаться эти контакты с Путиным не сильно светить", — добавил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп воткнул нож в сын украинцев.



