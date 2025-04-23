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У Трампа перечислили претензии к Зеленскому

Пресс-секретарь Трампа заявила, что украинский президент срывает переговоры

сегодня, 22:41
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Автор:
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Марьян Ощановский

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении, когда дело доходит до переговоров.

У Трампа перечислили претензии к Зеленскому

У Трампа раскритиковали Зеленского. Фото из открытых источников

"Президент США Дональд Трамп разочарован. Его терпение истекает. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились", — сказала Кэролайн Левитт.

Представитель Белого дома отметила, что нужно, чтобы Россия и Украина были готовы к завершению войны.

"И, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", — отметила Кэролайн Левитт.

Представитель Белого дома добавила, что США раздражены тем, что Владимир Зеленский пытается вести переговоры методами мегафонной дипломатии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас. По ее словам, в таком случае Россия однозначно получит то, что хочет. Дипломатка заверила, что Европейский Союз никогда не признает Крым российским. "Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Кая Каллас.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что около 10 тысяч военных, ранее считавшихся пропавшими без вести, находятся в плену, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов. По его словам, подтвержденный статус пленных получили 10 тысяч человек – часть по официальным каналам через Красный Крест, а часть по свидетельствам освобожденных и OSINT. "В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессорки через Международный комитет Красного Креста (МККК) — так и о неофициальных", — сообщил Артур Добросердов.



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Источник: https://suspilne.media/1001851-zelenskij-ruhaetsa-v-nepravilnomu-napramku-na-mirnih-peregovorah-bilij-dim/
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