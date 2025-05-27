Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал гневный пост о Путине и заявил, если бы не он-то из РФ произошло бы много плохих вещей.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем, — президент США Дональд Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США нашли ответ, как Трамп может принудить Путина к миру. Президент США Дональд Трамп оказался перед дилеммой: его решительные заявления о способности завершить войну в Украине в 24 часа все больше выглядят как иллюзии, подрывающие доверие к нему. Это, пишет CNN, заставляет президента США искать способы вернуть контроль над нарративом.

Издание прогнозирует, что одним из потенциальных шагов, которые может предпринять Трамп, ввести вторичные санкции против России. Он раньше уже намекал на такой вариант. Санкции будут нацелены на финансовые институты, компании и другие организации, до сих пор сотрудничающие с Москвой.

Журналисты напоминают, что в Конгрессе уже представлен соответствующий законопроект авторства сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя. Документ предусматривает серьезные ограничения для стран, продолжающих взаимодействовать с Россией. Это ударит по стратегическим соперникам США, таким как Китай, но в то же время рискует усложнить отношения с союзниками, в частности, Индией.

Еще один возможный шаг, по мнению CNN, укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности путем снабжения или продажи дополнительных систем Patriot, способных эффективно противодействовать крылатым ракетам, применяемым Россией во время ночных атак дронами.

