Он не католик: Стало известно о дерзком поступке Вэнса накануне смерти Папы

Джей Ди Вэнс, вице-президент США, вызвал волну критики со стороны верующих и общественности, нарушив одно из самых известных правил Ватикана – запрет на фотографирование в Сикстинской капелле.

Джей Ди Вэнс

Во время пасхального визита в Ватикан официальный фотограф Белого дома зафиксировал момент, когда Венс держал на руках своего маленького сына, рассматривая легендарную роспись Микеланджело "Создание Адама". Снимок быстро попал в соцсети, где его опубликовал влиятельный поклонник MAGA Чарли Кирк — и сразу спровоцировал волну негодования.

"В Сикстинской капелле нельзя фотографировать", — написал один из пользователей X. Другой добавил: "Никакого уважения. Настоящие католики знают, что это запрещено… Правила существуют только для других, но не для американских властей — позор".

Еще один пользователь отметил: Есть четкое правило: фотографировать в капелле нельзя. Но некоторые вытирают о правила ноги — и даже законы".

Сикстинская капелла – священное место и жемчужина ренессансного искусства. Именно здесь действует один из самых строгих запретов на фото- и видеосъемку по всему Ватикану. Официальный сайт предупреждает: охрана имеет право конфисковать камеры и удалять фотографии. Запрет действует еще с 1980-х годов — результат соглашения между Ватиканом и японской телекомпанией Nippon TV, профинансировавшей реставрацию росписей в обмен на эксклюзивные права на съемку.

Несмотря на то, что контракт давно завершился, запрет сохраняется как способ сохранения духовной атмосферы и защиты искусства от возможных повреждений.

Вэнс, принявший католичество, прибыл в Ватикан на трехдневную поездку: он присутствовал на пасхальной мессе и имел частную встречу с Папой Франциском — всего за день до его смерти.

В своей публикации на X вице-президент написал: "Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Я рад, что смог увидеть его вчера, хотя он выглядел очень слабым".

Но это проявление сострадания не загладило возмущения. Для многих католиков фото в святом месте стало символом пренебрежения правилами и сакральностью. Тем более со стороны высокопоставленного чиновника.

В Белом доме ситуацию пока не прокомментировали. Сторонники Вэнса пытались оправдать поступок, указывая на подобные фотографии других политиков, в частности, Мишель Обамы или семьи Клинтонов. Впрочем, критики подчеркивают: то, что фотография сделана официальным фотографом и открыто распространена, делает инцидент особенно дерзким.

"Это не о политике. Это об уважении. Джей Ди Вэнс должен был знать лучше", — отметил один из комментаторов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Ди Вэнс после смерти Папы получил новое прозвище.



