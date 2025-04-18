"Он ничего не знает о Путине": дипломат США резко раскритиковал Виткоффа

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Марьян Ощановский
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что специальный представитель президента США Стив Виткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине.
Макфол раскритиковал Виткоффа. Фото из открытых источников
По мнению бывшего посла, Виткоффа нужно заменить более опытным дипломатом.
По словам Майкла Макфола, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, поэтому Виткофф должен отвечать за одно направление.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.
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