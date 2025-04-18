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"Он ничего не знает о Путине": дипломат США резко раскритиковал Виткоффа

Спецпредставитель президента США не разбирается в политике РФ

18 апреля 2025, 22:13
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Марьян Ощановский

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что специальный представитель президента США Стив Виткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине.

"Он ничего не знает о Путине": дипломат США резко раскритиковал Виткоффа

Макфол раскритиковал Виткоффа. Фото из открытых источников

По мнению бывшего посла, Виткоффа нужно заменить более опытным дипломатом.

"Виткофф не сделал ничего конструктивного для того, чтобы попытаться договориться о прекращении огня. Возможно, пора взять на себя ответственность более опытному дипломату или эксперту по национальной безопасности", — подчеркнул Майкл Макфол.

По словам Майкла Макфола, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, поэтому Виткофф должен отвечать за одно направление.

"Даже лучший в мире дипломат не смог бы одновременно вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной. Виткоффа следует назначить на одно направление, а за остальные направления пусть отвечает кто-то другой. США нужно взять в свою команду переговорщиков того, кто знает что-то о Путине и России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.



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Источник: https://x.com/McFaul/status/1913252129986298117
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