"Он ничего не знает о Путине": дипломат США резко раскритиковал Виткоффа

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что специальный представитель президента США Стив Виткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине.

Макфол раскритиковал Виткоффа. Фото из открытых источников

По мнению бывшего посла, Виткоффа нужно заменить более опытным дипломатом.

"Виткофф не сделал ничего конструктивного для того, чтобы попытаться договориться о прекращении огня. Возможно, пора взять на себя ответственность более опытному дипломату или эксперту по национальной безопасности", — подчеркнул Майкл Макфол.

По словам Майкла Макфола, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, поэтому Виткофф должен отвечать за одно направление.

"Даже лучший в мире дипломат не смог бы одновременно вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной. Виткоффа следует назначить на одно направление, а за остальные направления пусть отвечает кто-то другой. США нужно взять в свою команду переговорщиков того, кто знает что-то о Путине и России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам переговоров представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции в Париже 17 апреля стороны договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе. Французская сторона заявила, что на встречу представителей 5-ти стран в Париже "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины". Отмечается, что в Париже запустили процесс, который "положительный и в котором принимают участие европейцы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что доля американцев, считающих Россию врагом, упала до самой низкой отметки с начала российско-украинской войны в 2022 году. Как сообщает The Washington Post, соответствующий сдвиг в значительной степени обусловлен изменением взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США по отношению к России и Украине при президенте Дональде Трампе. Опрос показал, что доля американцев, считающих Россию врагом, снизилась до 50% с 61% в апреле 2024 года и 70% в марте 2022 года.