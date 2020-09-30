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Главная Новости Мир США "Она говорила, что я заслуживаю особого внимания": в США учительница получила приговор за секс со школьником
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"Она говорила, что я заслуживаю особого внимания": в США учительница получила приговор за секс со школьником

32-летняя учительница из штата Висконсин соблазнила своего 16-летнего ученика

сегодня, 19:54
Автор:

Екатерина Белоброва

Школьная учительница в штате Висконсин, 32-летня Кортни Розновски была осуждена на шесть месяцев тюремного заключения из-за вступления в половую связь со своим учеником. Об этом сообщает издание Mirror.

"Она говорила, что я заслуживаю особого внимания": в США учительница получила приговор за секс со школьником

Так, согласно информации, 16-летний ученик сообщил следователям, что женщина сразу стала уделять ему больше внимания, чем остальным детям в классе, а также называть его "особым". Он подтвердил тот факт, что у него дважды была интимная связь с Розновски. 

Два сотрудника школы под присягой дали показания, что учительницу и ученика довольно часто видели вместе и между ними "проглядывалась близкая связь".

Судья, выносивший приговор Розновски, заметил, что это самый ужасный поступок, который может совершить педагог.

"Это тем ужасней, чем больше осознаешь, как наивно полагают родители, что отпускают ребенка в самое безопасное место — учебное заведение", — заметил слуга Фемиды.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что для США интимная связь взрослой учительницы с ее учеником — не прецедент.


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