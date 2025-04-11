Она критиковала вице-президента США Венса: ее уволили через электронное письмо

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Slava Kot
Командир американской военной базы Питуффик в Гренландии полковник Сюзанна Майерс была отстранена от должности после того, как она направила электронное письмо с критикой в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Причиной увольнения официально назвали "потерю доверия к лидерским качествам" Майерс. В заявлении Командования космических операций США подчеркивается, что от военных лидеров ожидают безоговорочного соблюдения самых высоких стандартов, в частности, политической беспристрастности при исполнении служебных обязанностей.
Инцидент произошел после визита вице-президента Вэнса на базу Питуффик 28 марта. Во время встречи с военными он публично раскритиковал правительство Дании за недостаточное внимание безопасности Гренландии. Вэнс подчеркнул, что Дания не уделяет должного приоритета этой стратегически важной территории, предупредив об угрозе со стороны России и Китая.
После этого полковник Майерс направила служебное письмо подчиненным и гражданским работникам базы, среди которых были также представители Дании, Гренландии и Канады.
Она добавила, что за ее командование на базе "гордо будут развеваться все наши флаги", в том числе американские, датские, гренландские и канадские.
Это письмо стало причиной утраты должности. Поведение Майерс охарактеризовали как неадекватное, ведь ее комментарии противоречили официальной линии Вашингтона.
База Питуффик была основана в 1952 году в рамках оборонного соглашения между США и Данией. Сначала она играла роль важного аэропорта ВВС США в Арктике, а затем превратилась в ключевой пункт системы раннего предупреждения о ракетном нападении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США хотят переименовать Гренландию.
Также "Комментарии" писали, что Россия заявила территориальные претензии на Гренландию.
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