Она критиковала вице-президента США Венса: ее уволили через электронное письмо

Командир американской военной базы Питуффик в Гренландии полковник Сюзанна Майерс была отстранена от должности после того, как она направила электронное письмо с критикой в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Причиной увольнения официально назвали "потерю доверия к лидерским качествам" Майерс. В заявлении Командования космических операций США подчеркивается, что от военных лидеров ожидают безоговорочного соблюдения самых высоких стандартов, в частности, политической беспристрастности при исполнении служебных обязанностей.

Инцидент произошел после визита вице-президента Вэнса на базу Питуффик 28 марта. Во время встречи с военными он публично раскритиковал правительство Дании за недостаточное внимание безопасности Гренландии. Вэнс подчеркнул, что Дания не уделяет должного приоритета этой стратегически важной территории, предупредив об угрозе со стороны России и Китая.

"Для США важно взять инициативу в Арктике. Иначе другие страны восполнят пробелы, а мы останемся позади", – сказал Вэнс.

После этого полковник Майерс направила служебное письмо подчиненным и гражданским работникам базы, среди которых были также представители Дании, Гренландии и Канады.

"Я не утверждаю, что понимаю всю сложность текущей политической ситуации, но знаю, что обеспокоенность правительства США, которую выразил вице-президент Вэнс, не отражает взглядов сторонников Питуффика", — написала Мейерс.

Она добавила, что за ее командование на базе "гордо будут развеваться все наши флаги", в том числе американские, датские, гренландские и канадские.

Это письмо стало причиной утраты должности. Поведение Майерс охарактеризовали как неадекватное, ведь ее комментарии противоречили официальной линии Вашингтона.

База Питуффик была основана в 1952 году в рамках оборонного соглашения между США и Данией. Сначала она играла роль важного аэропорта ВВС США в Арктике, а затем превратилась в ключевой пункт системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

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