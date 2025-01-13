Она предупреждала за месяц до пожаров в Лос-Анджелесе: появились новые факты

Перед тем, как в США вспыхнули пожары, начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули предупредила власти, что сокращение бюджета было плохим решением. После одного из самых больших пожаров в США ее слова становятся еще сильнее.

Пожар в Калифорнии. Фото: BBC

Из городских бюджетных документов следует, что финансирование пожарной части Лос-Анджелеса в 2024/25 годом было уменьшено на 17,6 млн долларов, то есть на 2% по сравнению с 2023/24 финансовым годом. На эту ситуацию 4 декабря, за месяц до пожаров в городе, отреагировала начальник пожарной службы LAFD Кристин Кроули, которая на пожарном совете заявила, что сокращение бюджета "отрицательно повлияло на способность департамента поддерживать основные операции".

По ее словам, это "серьезно ограничило способность Департамента готовиться к масштабным чрезвычайным ситуациям, тренироваться и реагировать на них", в частности, способность проводить удаление кустов и проверку жилых домов.

Во время пресс-конференции городской голова Лос-Анджелеса Карен Басс отреагировала на проблему, что сокращение могло повлиять на способность департамента бороться с лесными пожарами. По ее словам, уменьшение расходов пожарной части не имеют отношения к длительной борьбе с пожаром в Лос-Анджелесе.

"Не было сделано никаких сокращений, которые бы повлияли на ситуацию, с которой мы имели дело в последние несколько дней. Самое важное понимать, что мы переживаем тяжелые бюджетные времена, но влияние нашего бюджета на самом деле не повлияло на то, из-за чего мы проходим в течение последних нескольких дней", — сказала Басс.

По ее словам, "беспрецедентные ветры, которые мы не видели годами" стали основным фактором, почему ежегодные пожары в Лос-Анджелесе стали столь масштабными в этот раз.

Сейчас известно о по меньшей мере 24 человек, погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии. Разрушены тысячи домов, а из города были эвакуированы сотни тысяч жителей.

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