Она сделала это с портретом Трампа: армия США отстранила командующую военной базой

В США разгорелся громкий скандал вокруг военной базы Форт Маккой в штате Висконсин. Командира Шейлу Баэз Рамирез отстранили от исполнения обязанностей после того, как она перевернула к стене портреты президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хэгсета.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

14 апреля Министерство обороны США опубликовало на платформе X снимки галереи портретов чиновников в помещении базы Форт Маккой. Внимание привлекли два портрета, размещенных не по регламенту. Фото Дональда Трампа и Пита Хэгсета стояли лицом к стене.

Сторонники Трампа подвергли критике такой поступок Баэз Рамирез и заявили, что это проявление неуважения к руководителям страны. После того, как ситуация получила огласку, портреты Трампа и Хэгсета вернули.

"О споре о командной стене у Форт Маккой... Мы это исправили!", — сообщили в Министерстве обороны США.

Перевернутые портреты Трампа и Гэгсета

Полковника Баэз Рамирез, которая была первой женщиной в должности командующей этой учебной базы, отстранили от обязанностей. В то же время в Пентагоне подчеркнули, что это решение не является прямым следствием дисциплинарного нарушения из-за портретов.

"Дело расследуется", — коротко отметили в официальном сообщении Пентагона по поводу инцидента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командующую базы в Гренландии отстранили от работы, после ее письма с критикой вице-президента США Джей Ди Венса.

Также "Комментарии" писали, что обнародовали портрет, который российский диктатор Владимир Путин передал в подарок президенту США Дональду Трампу.