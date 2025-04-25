Она сделала это с портретом Трампа: армия США отстранила командующую военной базой

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Slava Kot
В США разгорелся громкий скандал вокруг военной базы Форт Маккой в штате Висконсин. Командира Шейлу Баэз Рамирез отстранили от исполнения обязанностей после того, как она перевернула к стене портреты президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хэгсета.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
14 апреля Министерство обороны США опубликовало на платформе X снимки галереи портретов чиновников в помещении базы Форт Маккой. Внимание привлекли два портрета, размещенных не по регламенту. Фото Дональда Трампа и Пита Хэгсета стояли лицом к стене.
Сторонники Трампа подвергли критике такой поступок Баэз Рамирез и заявили, что это проявление неуважения к руководителям страны. После того, как ситуация получила огласку, портреты Трампа и Хэгсета вернули.
Перевернутые портреты Трампа и Гэгсета
Полковника Баэз Рамирез, которая была первой женщиной в должности командующей этой учебной базы, отстранили от обязанностей. В то же время в Пентагоне подчеркнули, что это решение не является прямым следствием дисциплинарного нарушения из-за портретов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командующую базы в Гренландии отстранили от работы, после ее письма с критикой вице-президента США Джей Ди Венса.
Также "Комментарии" писали, что обнародовали портрет, который российский диктатор Владимир Путин передал в подарок президенту США Дональду Трампу.
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