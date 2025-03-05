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Она стояла за спиной Трампа с табличкой: республиканцы нервно отреагировали (ВИДЕО)

Мелани Стенсбери протестовала с надписью "это ненормально" во время выступления Трампа в Конгрессе США.

сегодня, 17:00
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Slava Kot

Перед выступлением Дональда Трампа в Конгрессе США произошел инцидент, когда он приветствовал республиканцев. Камеры зафиксировали, как представитель Демократической партии Мелани Стенсбери держала табличку с текстом критики Трампа. Один из республиканцев нервно отреагировал, вырвал из ее рук листок бумаги и выбросил его.

Она стояла за спиной Трампа с табличкой: республиканцы нервно отреагировали (ВИДЕО)

Дональд Трамп в Конгрессе США. Фото: скриншот с видео

Президент США Дональд Трамп впервые предстал перед Конгрессом по возвращении к власти. Когда он шел к трибуне Мелани Стенсбери, стояла позади Трампа с плакатом "это ненормально". На видео попал момент, когда Трамп прошел мимо и прочитал ее текст, а через несколько секунд представитель Республиканской партии Лэнс Гуден вырвал бумагу и подбросил ее в воздух.

Конгрессмены-демократы во время выступления Трампа в Конгрессе демонстрировали свою критику действующему президенту США. Некоторые из демократов пришли в Конгресс со шпильками с украинским флагом, другие же в знак протеста оделись в розовый цвет. Кроме того, некоторые надели футболки с надписью "Resist", которая переводится как "сопротивление".

Одного конгрессмена-демократа Эла Грина изгнали из-за попытки сорвать выступление Трампа. Он освистывал слова Трампа и критиковал его заявления в Конгрессе США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после того, как Эла Грина выгнали из зала, где выступал Трамп, он заявил о работе над импичментом для президента США. По словам конгрессмена-демократа, "этот президент непригоден".

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая оценила выступление Трампа в Конгрессе США. По ее словам, США столкнулись с диктатурой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tHAKOAAoBVA&ab_channel=CNBCTelevision
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