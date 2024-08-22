Операция на Курщине: США до сих пор пытаются понять цели Украины

США продолжают выяснять, какие цели Украины в Курской области заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

Сабрина Сингх отметила, что США до сих пор воздерживаются от оценки наступления ВСУ на Курщине, поскольку узнают больше об этой операции.

"Когда речь идет о Курщине, мы понимаем, что сказал президент Зеленский, что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", — сказала Сабрина Сингх.

Представительница Пентагона в очередной раз подчеркнула, что США не вносили изменения в политику применения их оружия на российской территории.

"Наша политика позволяет Украине осуществлять ответный огонь для самозащиты от российских атак, идущих из приграничных регионов. Эти пограничные регионы охватывают Курщину и Сумщину. И они защищаются от российских атак из этого региона", – отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.

