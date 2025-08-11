Орбан консультировал Трампа о российско-украинской войне: что он сказал президенту США

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопросы российско-украинской войны. Трамп охарактеризовал Орбана как "очень умного человека, которого одни любят, а другие нет".

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Об этом американский лидер сообщил во время брифинга в Белом доме.

Как рассказал Трамп, он поинтересовался у Орбана, способна ли Украина одержать победу над Россией.

"Он посмотрел на меня так, будто хотел сказать: "Какой глупый вопрос". И ответил: "Россия — огромная страна. Они боролись за свое государство и образ жизни в войнах. Это то, чем они занимаются. Китай победит вас в торговле. Россия победит вас в войне"", — отметил Трамп, назвав такое мнение "очень интересным".

Во время того же выступления президент США дважды оговорился, говоря о запланированных переговорах с Владимиром Путиным, и вместо Аляски сказал, что "уходит в Россию".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп дважды оговорился во время пресс-конференции . Президент США Дональд Трамп значительную часть своей пресс-конференции посвятил теме России и предстоящей встрече с диктатором Владимиром Путиным. Однако во время сверхчасового брифинга он дважды ошибся, отметив, что встретится с Путиным в России, а не на Аляске. Об этом сообщает Sky News.

Впервые такая оговорка прозвучала во время обсуждения "чрезвычайной ситуации с общественной безопасностью" в Вашингтоне: "Это трагическая чрезвычайная ситуация, и мне стыдно быть здесь. Вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию. Мне неприятно быть здесь и говорить о том, на что прекрасная столица, с граффити на всех стенах".

Позже во время пресс-конференции Трамп снова сказал: "Мы едем в Россию. Это будет большое событие". В то же время в конце он уточнил: "Я считаю, что очень уважительно, что президент России приезжает в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в третье, нейтральное государство".

