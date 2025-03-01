Орбан похвалил Трампа после ссоры с Зеленским

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Марьян Ощановский
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на неудачные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Орбан поддержал Трампа. Фото из открытых источников
Виктор Орбан поддержал Дональда Трампа и поблагодарил его за то, что тот "мужественно стоял за мир".
Также портал "Комментарии" писал, что мериканский сенатор Линдси Грэм, который всегда выступал за поддержку Украины, заявил, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия. "Ему нужно либо сложить полномочия и отправить кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо изменить свое поведение", — сказал Линдси Грэм.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.
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