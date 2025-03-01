Орбан похвалил Трампа после ссоры с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на неудачные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Орбан поддержал Трампа. Фото из открытых источников

Виктор Орбан поддержал Дональда Трампа и поблагодарил его за то, что тот "мужественно стоял за мир".

"Сильные создают мир, слабые — войну. Сегодня президент Дональд Трамп мужественно стоял за мир. Даже если многим это было трудно усвоить. Спасибо, господин президент!" – написал Виктор Орбан.

Также портал "Комментарии" писал, что мериканский сенатор Линдси Грэм, который всегда выступал за поддержку Украины, заявил, что Владимир Зеленский должен сложить полномочия. "Ему нужно либо сложить полномочия и отправить кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо изменить свое поведение", — сказал Линдси Грэм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.